मार्केट यार्डात ९० ट्रक फळभाज्यांची आवक
मार्केट यार्ड, ता. २१ : गुलटेकडी येथील मार्केट यार्डात रविवारी (ता. २१) भेंडी आणि घेवड्याच्या भावात वाढ झाली असून अन्य सर्वच फळभाज्यांचे भाव स्थिर असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांना दिली.
गुलटेकडी येथील मार्केट यार्डात राज्याच्या विविध भागांसह परराज्यांतून सुमारे ९० ट्रक फळभाज्यांची आवक झाली. परराज्यांतून झालेल्या आवकीमध्ये कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, आंध्र प्रदेश हिरवी मिरची १५ टेम्पो, इंदूर येथून गाजर ६ टेम्पो, कर्नाटक येथून कोबी ५ टेम्पो, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू येथून शेवगा ३ ते ४ टेम्पो, तमिळनाडू येथून तोतापुरी कैरी १०० क्रेट, कर्नाटक येथून घेवडा ४, गुजरात, कर्नाटक येथून भुईमूग ५ ते ६ टेम्पो, मध्यप्रदेश येथून लसणाची सुमारे १० ते १२ टेम्पो तर इंदूर, आग्रा,स्थानिक भागातून बटाटा ४ ते ५ टेम्पो इतकी आवक झाली होती.
स्थानिक भागांतून झालेल्या आवकीमध्ये सातारी आले सुमारे ४०० ते ५०० गोणी, भेंडी ५ ते ६ टेम्पो, गवार ४ ते ५ टेम्पो, टोमॅटो ८ ते १० हजार क्रेट, हिरवी मिरची १० ते १२ टेम्पो, काकडी ७ ते ८ टेम्पो, फ्लॉवर ८ ते १० टेम्पो, गाजर ४ ते ५ टेम्पो, कोबी ५ ते ६ टेम्पो, ढोबळी मिरची ८ ते १० टेम्पो, भुईमूग शेंग १०० गोणी, मटार ५०० ते ६०० गोणी, तांबडा भोपळा १० ते १२ टेम्पो, कांदा सुमारे ९० ते १०० ट्रक इतकी आवक झाली होती, अशी माहिती मार्केट यार्डमधील ज्येष्ठ अडते विलास भुजबळ यांनी दिली.
फळभाज्यांचे दहा किलोचे भाव कांदा : १००-१४०, बटाटा : १५०-२००, लसूण : २५०- ८५०, आले सातारी : २५०-५००, भेंडी : ३००-४००, गवार : ४००-६००, टोमॅटो : ८०-१४०, दोडका : २००-२५०, हिरवी मिरची : २००-३५०, दुधी भोपळा : १००-२००, चवळी : २००- २५०, काकडी : १००-१५०, कारली : हिरवी २००-२२०, पांढरी : १५०-१६०, पापडी : ३००-३५०, पडवळ : २००-२5०, फ्लॉवर : १६०-२००, कोबी : ६०- १२०, वांगी : ३००-४००, डिंगरी : ३००-३५०, नवलकोल : ५०-६०, ढोबळी मिरची : २५०- ३५०, तोंडली : कळी : ३५०-४००, जाड : १८० -२००, शेवगा : १०००-११००, गाजर : २५०-३५०, वालवर : ३०० -३२०, बीट : १५०-१६०, घेवडा : ५००, कोहळा : १००- १५०, आर्वी: २५०-३००, घोसावळे : २००-२५०, ढेमसे : २००-२५०, भुईमूग शेंग : ५००-५५०, मटार : स्थानिक मटार : १००० ते ११००, पावटा : ३५०-५००, तांबडा भोपळा : १००-१५०,तोतापुरी कैरी : १२००- १३००, सुरण : १८०-२००, मका कणीस : ५०-१००, नारळ (शेकडा) : १०००- १६००. रताळी - ३५०-४००.
कोथिंबिरीच्या दीड लाख जुडींची आवक
घाऊक बाजारात रविवारी (ता. २१) कोथिंबिरीची सुमारे १ लाख ५० हजार जुडी, तर मेथीची ३० हजार जुडींची आवक झाली होती.
पालेभाज्यांचे शेकड्यातील भाव : कोथिंबीर : ८०० ते १५००, मेथी : १२००-२०००, शेपू : ८००- १०००, कांदापात : ८००-२०००, चाकवत : ४००-७००, करडई : ३००-७००, पुदिना : ५००-१०००, अंबाडी : ३००-७००, मुळे : ८००-१५००, राजगिरा : ४००- ७००, चुका : ५००-८००, चवळई : ३००-७००, पालक : ८००-१५००.
फळांना मागणी; लिंबू , सीताफळ महाग
नवरात्रोत्सव सोमवारपासून (ता. २२ ) सुरु होत असून अनेकांचा नऊ दिवस उपवास असतो. पुणे बाजार समितीच्या गुलटेकडी मार्केटयार्डातील फळबाजारात बहुतांश सर्व फळांची आवक चांगली झाली होत असून सध्या सर्व प्रकारच्या फळांना मागणी वाढली आहे. मागणी वाढल्याने लिंबाच्या भावात गोणीमागे ५० ते ६० रुपये आणि सीताफळाच्या भावात दहा टक्के वाढ झाली होती. तर गेल्या आठवड्यात वाढलेले सफरचंद, डाळिंबासह इतर सर्व प्रकारच्या फळांचे भाव आवक जावक कायम असल्याने स्थिर होते.
गुलटेकडी येथील मार्केट यार्ड येथील फळबाजारात रविवारी (ता. २१) फळबाजारात मोसंबी ८० ते ९० टन, संत्री २० ते २२ टन, डाळिंब १०० ते १२० टन, पपई ७ ते ८ टेम्पो, लिंबाची सुमारे १ हजार गोणी, कलिंगड ३ ते ४ टेम्पो, खरबूज २ ते ३ टेम्पो, चिक्कू १ हजार गोणी, पेरू ८०० ते ९०० क्रेट, अननस ४ ट्रक, बोरे २५ ते ३० पोती, सफरचंद ७ ते ८ हजार बॉक्स तर सीताफळाची १५ ते २० टन इतकी आवक झाली होती.
फळांचे भाव पुढीलप्रमाणे लिंबे (प्रतिगोणी) : ३००-६००, मोसंबी : (३ डझन) : १३०-२८०, (४ डझन) : ४०-१२०, संत्री : (१० किलो) : ८००-९००, डाळिंब (प्रतिकिलोस) : भगवा : ५०-१४०, आरक्ता : १०-६०, गणेश : ५०-१००, कलिंगड : ८-१५, खरबूज : १५- ४०, पपई : १२-३०, चिक्कू (दहा किलो) : १००-५००, पेरू (२० किलो) : ३००-४००, अननस (१ डझन): १००-६००, सीताफळ (१ किलो) : १०-१००, बोरे (१० किलो) : चमेली २५०-२८०, चेकनट ८००-१०००, उमराण १००-१२०, चण्यामण्या ७००- ७५०. सफरचंद (२२ ते २५ किलो) : १०००-२२००.
