दि पूना मर्चंटस् चेंबरच्या अध्यक्षपदी राजेंद्र बाठिया
मार्केट यार्ड, ता. २५ : भुसार बाजारातील व्यापाऱ्यांची शिखर संस्था असलेल्या दि पूना मर्चटस् चेंबरच्या अध्यक्षपदी तिसऱ्यांदा राजेंद्र बाठिया यांची निवड झाली आहे तर उपाध्यक्षपदी अजित बोरा तर सचिवपदी ईश्वर नहार व सहसचिवपदी आशिष दुगड यांना पुन्हा एकदा संधी मिळाली आहे. सर्व पदाधिकाऱ्यांची निवड बिनविरोध झाली.
नुकत्याच झालेल्या दि पूना मर्चंटस् चेंबरच्या द्विवार्षिक निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या उमेदवारांची व चेंबरच्या कार्यकारी मंडळाची सभा रायकुमार नहार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झाली. यावेळी कार्यकारी मंडळावर स्वीकृत सदस्य म्हणून महिपालसिंह राजपुरोहित, प्रकाश नहार, संदीप शहा, सुहास दोशी यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच आमंत्रित सदस्य म्हणून हरिराम चौधरी, मुकेश छाजेड, मुकेश शहा, आशिष नहार यांची नियुक्ती केली आहे. यंदा प्रथमच कृषी पणन व शासकीय कार्य समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याचे समन्वयक म्हणून नवीन गोयल यांची निवड करण्यात आली. समितीमध्ये माजी अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले, दिनेश मेहता व सर्व पदाधिकारी यांचा समावेश आहे, अशी माहिती दि पूना मर्चंटस् चेंबरचे अध्यक्ष रायकुमार नहार यांनी दिली. तसेच चेंबरच्या वाणिज्य विश्व समिती, समन्वय समिती, स्त्री कामगार कल्याण योजना समिती व क्रीडा व सांस्कृतिक कार्य समिती आदी समित्यांची स्थापना करण्यात आली.
------
फोटो -
१. राजेंद्र बाठिया - (व्हाइट अँड ब्ल्यू जॅकेट)
२. अजित बोरा - (रेड टाय )
३. आशिष दुगड (ब्लॅक जॅकेट)
फोटो ः 05797, 05798, 05799
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.