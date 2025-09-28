आवक वाढल्याने मासळीच्या दरात घट
मार्केट यार्ड : नवरात्रोत्सव सुरू असल्याने बाजारात मासळीची मागणी कमी असून आवक जास्त असल्याने मासळीच्या दरात १० ते १५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. तसेच मागणीच्या तुलनेत माल कमी पडल्याने गावरान अंडीचे भाव शेकड्यामागे १० रुपयांनी वधारले आहेत. तर इंग्लिश अंडीचे भाव १० रुपयांनी उतरले आहेत. तर चिकन आणि मटणाचे भाव स्थिर असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले आहे.
गणेश पेठेतील मासळी बाजारात रविवारी (ता. २८) खोल समुद्रातील मासळी १५ ते २० टन, खाडीच्या मासळीची सुमारे २०० ते ३०० किलो आणि नदीच्या मासळीची ५०० ते ६०० किलो इतकी आवक झाली. आंध्रप्रदेश येथून रहू, कटला आणि सिलनची सुमारे २० ते २५ टन इतकी आवक झाल्याची माहिती गणेश पेठ बाजारातील मासळीचे व्यापारी ठाकूर परदेशी, चिकन-अंड्याचे व्यापारी रूपेश परदेशी आणि मटणाचे विक्रेते प्रभाकर कांबळे यांनी दिली.
खोल समुद्रातील मासळी (प्रतिकिलोचे दर)
पापलेट : कापरी : १७००-१८००, मोठे : १४००-१५००, मध्यम : १०००-११००, लहान : ७००-८००, भिला : ६००-७००, हलवा : ४००-५५०, सुरमई : ३५०-५५०, रावस : ५५०-७००, घोळ : ६५०, करली : २५०-४००, करंदी : ३६०-४००, भिंग : ३००-४००, पाला : ७००-१५००, वाम : ७५०-१०००, काळी : ३००-४००, ओले बोंबील : १००-१८०, कोळंबी : लहान : १००-१४०, मोठी : ४८०-६५०, जम्बो प्रॉन्स : १४००-१५००, किंग प्रॉन्स : ७५०-८००, लॉबस्टर : २०००-२२००, मोरी : २५०-३००, मांदेली : १४०-१८०, राणीमासा : २००-२५०, खेकडे : १६०-४५०, चिंबोऱ्या : ४५०-६५०
खाडीची मासळी : सौंदाळे : २५०-३००, खापी : १६०-२४०, नगली : ३००-४००, तांबोशी : ४५०-६००, पालू :-२५०-३००, लेपा : १५०-२००, बांगडा : १४०-१८०, शेवटे : २००-२४०, पेडवी : १००, बेळुंजी : १६०-१८०, तिसऱ्या : २५०-३००, खुबे : १००- १४०, तारली : २००-२५०.
नदीतील मासळी : रहू : स्थानिक : २५०-३००, आंध्र : १४०-१८०, कतला : स्थानिक : २५०-३००, आंध्र : १४०-१८०, मरळ : २५०-४४०, शिवडा : २००- २५०, खवली : २००-२५०, आम्ळी : १००-१४०, खेकडे : २५०-४००, चिलापी : ८०-१८०, वाम : ५५०-६००.
मटण : बोकड - ७८०, बोलाई - ७८०, खिमा - ७८०, कलेजी - ८२०. चिकन - २२०, लेगपीस - २७०, जिवंत कोंबडी - १५०, बोनलेस - ३२०. अंडी : गावरान (शेकडा) ११२०, डझन १४०, प्रतिनग १२. इंग्लिश (शेकडा) ५६०, डझन ७८, प्रतिनग ६.५०.
