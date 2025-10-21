झेंडूच्या भावात काहीशी घसरण
मार्केट यार्ड, ता. २१ : लक्ष्मीपूजनानिमित्त पुण्यातील फुलबाजार फुलला होता. झेंडू, शेवंती, गुलाब, ऑस्टर, गुलछडी अशा विविध फुलांनी बाजारपेठा सजल्या होत्या. मागील काही दिवसांपासून झेंडूच्या फुलांना मोठी मागणी होती. सोमवार आणि मंगळवारी विक्रमी विक्री झाल्यानंतर लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी ग्राहकांची गर्दी ओसरल्याने भावात काहीशी घसरण झाली होती.
मागील तीन ते चार दिवस झेंडूची मोठी आवक झाल्यामुळे बाजारात पुरवठा वाढला आणि त्याचा परिणाम थेट भावांवर झाला. किरकोळ बाजारात झेंडूची फुले मागील आठवड्यात ७० ते १०० रुपये किलो या भावाने विकली जात होती, मात्र मंगळवारी भाव घसरून २० ते ६० रुपयांपर्यंत आला. चांगल्या प्रतीच्या फुलांना ६० रुपये किलो, तर हलक्या प्रतीच्या फुलांना १० ते २० रुपये भाव मिळाला. फुलांच्या आवकेत वाढ आणि ग्राहकांची मागणी घटल्यामुळे बाजारात भाव गडगडल्याचे मार्केट यार्डातील व्यापारी सागर भोसले यांनी सांगितले.
यंदा पुणे, सातारा, धाराशिव, हिंगोली, मोहोळ आदी भागांतून झेंडूसह विविध प्रकारची फुले बाजारात दाखल झाली. परतीचा पाऊस लांबल्यामुळे फुलांचा दर्जा मात्र घसरला असून, विक्रीसाठी आलेल्या फुलांपैकी चांगल्या प्रतीच्या फुलांचे प्रमाण कमी आणि भिजलेल्या, खराब फुलांचे प्रमाण जास्त असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. लक्ष्मीपूजनासाठी झेंडू, गुलाब, कापरी, शेवंती, ऑस्टर आणि गुलछडी या फुलांना ग्राहकांची पसंती होती. मात्र, या वर्षी शेवंतीचे उत्पादन घटल्याने त्याचा थेट परिणाम आवक आणि भावावर झाला आहे. दिवाळीच्या काळात फुलांच्या मागणीमुळे बाजारात गजबज वाढली असली तरी, शेवटच्या दिवशी भाव घटल्याने काही शेतकऱ्यांना अपेक्षित भाव मिळाले नाहीत.
घाऊक बाजारातील फुलांचे भाव
झेंडू - २० ते ६० रुपये किलो
शेवंती - ५० ते १२० रुपये किलो
ऑस्टर - १०० ते १५० रुपये किलो
गुलछडी - १५० ते ३०० रुपये किलो
सोमवार, मंगळवारी फुलांच्या सुगंधाने बाजारपेठ उजळली होती. लक्ष्मीपूजनानिमित्त झेंडूच्या फुलांना सुरुवातीला प्रचंड मागणी होती. मात्र, आवक वाढल्याने आणि ग्राहकांची गर्दी कमी झाल्याने भाव काहीसे घसरले. चांगल्या प्रतीच्या फुलांना ६० रुपये, तर हलक्या प्रतीच्या फुलांना १० ते २० रुपये भाव मिळाला. या वर्षी परतीच्या पावसाचा फटका फुलांना बसल्याने दर्जाही घसरला होता.
- अरुण वीर, अध्यक्ष, फूल बाजार अडते असोसिएशन
