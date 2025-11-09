भेंडी, गवार, काकडी, वांगी, गाजर, घेवडा, भुईमूग शेंगा महाग
मार्केट यार्ड, ९ : पुणे बाजार समितीच्या गुलटेकडी मार्केटयार्डात रविवारी फळभाज्यांची आवक गेल्या आठवड्याच्या तुलनेने कमी झाली होती. आवक घटल्याने भेंडी, गवार, काकडी, वांगी, गाजर, घेवडा, भुईमूग शेंगांच्या भावात १० ते २० टक्क्यांनी वाढ झाली तर हिरवी मिरची आणि मटारचे भाव कमी झाले. इतर सर्व प्रकारच्या फळभाज्यांचे भाव गेल्या आठवड्याच्या तुलनेने स्थिर होते.
मार्केटयार्डात रविवारी राज्यासह परराज्यातून ८५ ते ९० ट्रक फळभाज्यांची आवक झाली. कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश येथून हिरवी मिरचीची १५ टेम्पो, कर्नाटकातून कोबी पाच टेम्पो, आंध्रप्रदेश आणि तमिळनाडूतून शेवगा चार टेम्पो, इंदूर, राजस्थान, जयपूर येथून गाजर १० टेम्पो, कर्नाटकातून घेवडा चार टेम्पो व भुईमूग चार टेम्पो, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश येथून मटार पाच टेम्पो, कर्नाटकातून पावटा तीन टेम्पो, तमिळनाडूतून तोतापुरी कैरी तीन टेम्पो, मध्यप्रदेशातून लसणाची १० टेम्पो तर इंदूर, आग्रा व स्थानिक भागातून बटाट्याची ५५ टेम्पो आवक झाली.
सातारी आले ५००-५५० गोणी, भेंडी सहा टेम्पो, गवार चार टेम्पो, टोमॅटो आठ हजार क्रेट, हिरवी मिरची पाच टेम्पो, काकडी आठ टेम्पो, फ्लॉवर १० टेम्पो, कोबी सहा टेम्पो, ढोबळी मिरची १० टेम्पो, भुईमूग शेंगा ६० गोणी, गाजर पाच टेम्पो, तांबडा भोपळा १२ टेम्पो तर कांद्याची सुमारे १०० टेम्पो आवक झाली, अशी माहिती ज्येष्ठ अडते विलास भुजबळ यांनी दिली.
फळभाज्यांचे १० किलोंचे भाव : कांदा : १००-१५०, बटाटा : १५०-२२०, लसूण : ३५०-८००, आले सातारी : ३००-५००, भेंडी : ४००-७००, गवार : ९००-१२००, टोमॅटो : १४०-१८०, दोडका : ३००-३५०, हिरवी मिरची : ३००-३५०, दुधी भोपळा : १५०-२५०, चवळी : ३००-४००, काकडी : ३००-३५०, कारली : हिरवी : २५०-३००, पांढरी : २५०-२६०, पापडी : ५००-६००, पडवळ : २००-२५०, फ्लॉवर : २००-२५०, कोबी : १००-१५०, वांगी : ४००-७००, डिंगरी : ४००-४५०, नवलकोल : ८०-१००, ढोबळी मिरची : ५००-५५०, तोंडली : कळी : ५००-६००, जाड : ३००-३२०, शेवगा : ७००-८००, गाजर : ३००-५००, वालवर : ५००-५५०, बीट : २००-२५०, घेवडा : ५००-७००, कोहळा : १००-१५०, आर्वी : २५०-३००, घोसावळे : २५०-३००, ढेमसे : ३००-३५०, भुईमूग शेंग : ७००, मटार : स्थानिक मटार : १००० ते १३००, पावटा : ५००-६५०, तांबडा भोपळा : १००-१५०, तोतापुरी कैरी : ६००-७००, सुरण : १८०-२००, मका कणीस : ५०-१००, नारळ (शेकडा) : १०००-१६००.
पालेभाज्यांचे भाव वाढले
बाजारात पालेभाज्यांची आवक घटली आहे. आवकेच्या तुलनेने पालेभाज्यांना मागणी वाढली आहे. त्यामुळे घाऊक बाजारात सर्व प्रकारच्या पालेभाज्यांच्या भावात काहीशी वाढ झाली होती. मार्केटयार्ड घाऊक बाजारात रविवारी कोथिंबिरीची सुमारे एक लाख जुडी, तर मेथीची ५० हजार जुडींची आवक झाली.
पालेभाज्यांचे शेकड्यातील भाव : कोथिंबीर : १५०० ते २५००, मेथी : १२००-१८००, शेपू : १०००-१५००, कांदापात : १०००-२०००, चाकवत : ५००-१२००, करडई : ५००-१०००, पुदिना : ५००-१०००, अंबाडी : ५००-१०००, मुळे : १०००-२०००, राजगिरा : ५००-१०००, चुका : ५००-१५००, चवळई : ५००-१०००, पालक : १५००-४०००.
संत्रा, कलिंगड, खरबूज,
सीताफळाच्या भावात वाढ
मार्केटयार्डातील फळबाजारात संत्रा, कलिंगड, खरबूज, सीताफळ आणि पपईच्या भावात वाढ झाली असून लिंबाच्या भावात घट झाली आहे तर मोसंबी, डाळिंब, चिक्कू, पेरू आणि बोरांचे भाव स्थिर असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.
फळबाजारात मोसंबीची ९० टन, संत्रा ३० टन, डाळिंब ६० टन, पपई १५ टेम्पो, लिंबाची सुमारे तीन हजार गोणी, कलिंगड चार टेम्पो, खरबूज दोन टेम्पो, चिक्कू एक हजार गोणी, पेरू ९०० क्रेट, अननस आठ ट्रक, बोरे २५० पोती, तर सीताफळांची १५ टन आवक झाली.
फळांचे भाव पुढीलप्रमाणे लिंबे (प्रतिगोणी) : १००-२५०, मोसंबी : (३ डझन) : ११०-३२०, (४ डझन) : ५०-१८०, संत्रा : (१० किलो) : ४००-१०००, डाळिंब (प्रतिकिलोस) : भगवा : ६०-२००, आरक्ता : ५-५०, गणेश : ५-२५, कलिंगड : १०-२०, खरबूज : ३०-५०, पपई : ८-२०, चिक्कू (१० किलो) : १००-५००, पेरू (२० किलो) : ३००-५००, अननस (१ डझन) : १००-५००, सीताफळ (१ किलो) : २०-१००, बोरे (१० किलो) : चमेली : ३००-३५०, चेकनट : ८००-९००, उमराण : ८०-१००, चण्यामण्या : ६५०-७००.
सर्वच फुलांचे भाव स्थिर
लग्नसराईमुळे कट फ्लॉवरला मागणी कायम आहे. गत आठवड्याच्या तुलनेत सर्व फुलांचे भाव टिकून असल्याची माहिती फुलव्यापारी सागर भोसले यांनी दिली.
फुलांचे प्रतिकिलोचे भाव पुढीलप्रमाणे : झेंडू : २०-६०, गुलछडी : ४०-८०, अॅष्टर : जुडी : १०-२०, सुट्टा : ३०-६०, कापरी : ३०-५०, शेवंती : ५०-१२०, गुलाबगड्डी (गड्डीचे भाव) : १०-२०, गुलछडी काडी : ४०-१००, डच गुलाब (२० नग) : १००-२००, जबेर्रा : ३०-५०, कार्नेशियन : १५०-२५०, शेवंती काडी : २००-३००, लिलियम (१० काड्या) : ८००-१०००, आॅर्चिड : ३००- ४००, ग्लॅडिओ (१० काड्या) : ६०-१२०, जिप्सोफिला : ३००-४००, लिली बंडल : ८-१०, चमेली : ८००.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.