बाजार समितीमध्ये चोऱ्यांच्या प्रमाणात वाढ कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही सुरक्षा वाऱ्यावर
मार्केट यार्ड, ता. १३ : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गुलटेकडी मार्केट यार्डात शेतमाल चोरीचे प्रकार पुन्हा वाढले असून, आता भाजीपाल्याच्या गाळ्यावर मटक्याचा धंदा सुरू झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. वाहनचालकाचा मोबाईल चोरी आणि शेतकऱ्यांच्या शेतमाल चोरीचे व्हिडिओ, ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्याने बाजारात खळबळ उडाली आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही बाजार समितीची सुरक्षा व्यवस्था पूर्णपणे ढासळली असल्याचे व्यापारी सांगत आहेत.
शेतमाल, मोबाईल, वाहनांच्या बॅटरी चोरीचे प्रकार थांबायचे नाव घेत नाहीत. तरकारी विभागातील एका आडत्याने अडत्यांच्या ग्रुपवर तक्रार करताना म्हटले की, ‘आमच्या पाकळीवर नेहमी मटका खेळणारे बसतात. रात्री दहा ते अकरा वाजता शेतमाल येण्यास सुरवात होते. तेच लोक खाऊन-पिऊन चोरी करून घरी जातात. काही दिवसांपूर्वी एका व्यापाऱ्याच्या ५० गड्डी चवळईतून १२ गड्डी चोरीला गेल्या. सुरक्षा रक्षक मटका व्यवसाय आणि चोरांना काही बोलत नाहीत.’
समिती दरवर्षी सुरक्षा व्यवस्थेवर कोट्यवधी रुपये खर्च करते, तरीही सुरक्षारक्षक प्रत्यक्षात दिसत नाहीत. केवळ कागदावर हजेरी आणि वेळेवर पगार एवढेच सुरू आहे, अशी व्यापाऱ्यांची नाराजी आहे. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत आहे. अडते असोसिएशनची मुदत संपल्याने त्यांच्याकडे कोणी लक्ष देत नाही. एका वाहनचालकाचा यासंदर्भात व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्याने सांगितले, की माझी बटाट्याची गाडी (सीजी ०४ एनटी २५७०) चार नंबर गेटवरील पार्किंगमध्ये उभी होती. सकाळी माझा मोबाईल चोरीला गेला. तो मोबाईल मी हप्त्यावर घेतला होता. मी गरीब माणूस आहे, चालकांसाठी येथे कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नाही.
शेतमाल चोरी आणि अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश सुरक्षा व्यवस्थेला दिले जातील. शेतमाल चोरी होणार नाही, यासाठी विशेष काळजी घेतली जाईल.
– डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, बाजार समिती, पुणे
