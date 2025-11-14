थंडीची चाहूल लागताच बाजरी, ज्वारीला मागणी
मार्केट यार्ड, ता. १४ : थंडीची चाहूल लागल्याने मागील काही दिवसांपासून बाजारात मोठ्या प्रमाणात बाजरीला मागणी वाढली आहे. बाजरी ही उष्ण असल्याने थंडीत आवर्जून खाल्ली जाते, तसेच ज्वारीलाही मागणी वाढली आहे. यंदा पडलेल्या सततच्या पावसामुळे बाजरी आणि ज्वारीच्या उत्पादनात घट होणार आहे. त्यामुळे बाजरी, ज्वारीचे दर क्विंटलमागे २०० ते ५०० रुपयांनी वाढले आहेत. यंदा दर तेजीत राहण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी वर्तवली आहे.
महाराष्ट्र, राजस्थानात झालेल्या अवेळी पावसामुळे बाजरीच्या प्रतवारीवर मोठा परिणाम झाला आहे. बाजारात चांगल्या मालाला अधिक मागणी आहे. मार्केट यार्डातील भुसार बाजारात दररोज ५० ते ६० टन बाजरी आणि ज्वारी विक्रीसाठी पाठविली जात आहे. बाजरीचे उत्पादन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तसेच कर्नाटकच्या काही भागात घेतले जात असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.
महाराष्ट्रात बीड, गेवराई, पाथर्डी, मंचर, केडगाव, सुपा, नाशिक येथील बाजारपेठेतील व्यापारी मोठ्या प्रमाणावर बाजरीची खरेदी करतात. बीड, गेवराई भागातील ऊसतोड कामगार मोठ्या संख्येने पश्चिम महाराष्ट्रात वास्तव्यास येतात. ऊसतोड कामगारांकडून बाजरीला मोठी मागणी असते. महाराष्ट्रातील साखर कारखाने सुरू झाल्यानंतर बाजरीच्या मागणीत वाढ होते, असे मार्केट यार्डातील व्यापारी नितीन नाहर यांनी सांगितले.
यंदाच्या सततच्या पावसाने जवळपास सर्वच पिकांची हानी झाली आहे. त्यामुळे धान्याचे भाव नैसर्गिकरीत्याच वाढले आहेत. दिवाळीनंतर थंडी वाढताच बाजरीची मागणी वाढली आहे, तर गव्हाकडे तुलनेने कमी कल दिसतो. पूर्वी गहू पोत्यात येत असल्याने त्याला हवा मिळायची, पण आता प्लॅस्टिक आणि मशिन पॅकिंगमुळे हवा खेळत नाही. त्यामुळे माल पटकन खराब होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
- अभय संचेती, ज्येष्ठ व्यापारी, मार्केट यार्ड
बाजरीने शरीराला नैसर्गिक उष्णता
थंडीच्या दिवसांत आहारात बाजरीचा समावेश केल्याने शरीराला नैसर्गिक उष्णता आणि ऊर्जा मिळते. या धान्यात तंतूमय पदार्थांसह लोह, कॅल्शिअम, मॅग्नेशिअम आणि जीवनसत्त्वे मुबलक प्रमाणात असल्याने प्रतिकारशक्ती मजबूत राहते. हिवाळ्यात शरीराचे तापमान संतुलित ठेवण्यासाठी बाजरी उत्कृष्ट मानली जाते. ती पचनासही हलकी आहे. याच कारणामुळे या काळात बाजरीकडे ग्राहकांचा कल अधिक दिसत असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
घाऊक बाजारातील दर्जानुसार किलोचे दर
प्रकार - २०२४ (दर) २०२५ (दर)
बाजरी- २५ ते ४० रुपये - ३५ ते ५० रुपये
ज्वारी- ३५ ते ५० रुपये - ४० ते ६० रुपये
गहू लोकवन - ३६ ते ४६ रुपये - ३८ ते ३८ रुपये
गहू सिहोर - ४८ ते ५५ रुपये - ४८ ते ५५ रुपये
