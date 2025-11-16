भेंडी, गवार, टोमॅटो, दोडक्याच्या भावात वाढ
मार्केट यार्ड, ता. १६ : गुलटेकडी मार्केटयार्डात रविवारी (ता. १६) फळभाज्यांची आवक गेल्या आठवड्या इतकीच होती. मागणीच्या तुलनेत आवक घटल्याने भेंडी, गवार, टोमॅटो, दोडका, दुधी भोपळा, काकडी, कारली, वांगी, शेवगा, कोबी आणि फ्लॉवरच्या भावात १० ते २० टक्क्यांनी वाढ झाली होती. तर मटारच्या भावात घट झाली होती. इतर सर्व प्रकारच्या फळभाज्यांचे भाव मागील आठवड्याच्या तुलनेने स्थिर होते. मार्केटयार्डात रविवारी राज्याच्या विविध भागांसह परराज्यांतून सुमारे ९० ट्रक फळभाज्यांची आवक झाली.
परराज्यांतून झालेल्या आवकेमध्ये कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि मध्यप्रदेश येथून हिरवी मिरची सुमारे १४ ते १५ टेम्पो, कर्नाटक येथून कोबी ४ ते ५ टेम्पो, आंध्रप्रदेश आणि तमिळनाडू येथून शेवगा २ ते ३ टेम्पो, राजस्थानातून गाजर ६ ते ७ टेम्पो, कर्नाटक येथून घेवडा ३ ते ४ टेम्पो, कर्नाटकातून भुईमूग २ टेम्पो, पंजाब, शिमला आणि मध्यप्रदेश येथून मटार ८ ते १० टेम्पो, कर्नाटकातून पावटा २ ते ३ टेम्पो, तमिळनाडू येथून तोतापुरी कैरी ४०० ते ५०० गोणी, मध्यप्रदेश येथून लसणाची सुमारे १० ते १२ टेम्पो तर इंदौर, आग्रा, स्थानिक भागातून बटाटा ४० ते ४५ टेम्पो इतकी आवक झाली होती.
स्थानिक भागातून झालेल्या आवकेमध्ये सातारी आले सुमारे ५००-६०० गोणी, भेंडी ५ ते ६ टेम्पो, गवार ४ ते ५ टेम्पो, टोमॅटो ७ ते ८ हजार क्रेट, हिरवी मिरची ५ ते ६ टेम्पो, काकडी ७ ते ८ टेम्पो, फ्लॉवर ८ ते १० टेम्पो, कोबी ५ ते ६ टेम्पो, ढोबळी मिरची ८-१० टेम्पो, भुईमूग शेंगा ५०-६० गोणी, गाजर ३ ते ४ टेम्पो, तांबडा भोपळा १० ते १२ टेम्पो, कांदा सुमारे १०० टेम्पो इतकी आवक झाली होती, अशी माहिती मार्केट यार्डमधील ज्येष्ठ अडते विलास भुजबळ यांनी दिली.
फळभाज्यांचे दहा किलोचे भाव : कांदा : १००-१८०, बटाटा : १५०-२२०, लसूण : ३००- ९००, आले सातारी : ४००-५००, भेंडी : ५००-७००, गवार : ८००-१३००, टोमॅटो : २५०-३५०, दोडका : ५००- ५५०, हिरवी मिरची : २२०-३००, दुधी भोपळा : २००-३००, चवळी : ३५०- ४००, काकडी : ३००- ३५०, कारली : हिरवी ५००-५५०, पांढरी : ३५०-४००, पापडी : ४५०-५००, पडवळ : २५०-३००, फ्लॉवर : २५०-३००, कोबी : १५०- २००, वांगी : ५००-७००, डिंगरी : ५००-५५०, नवलकोल : ८०- १००, ढोबळी मिरची : ५००- ५५०, तोंडली : कळी : ५००-६००, जाड : ३०० -३२०, शेवगा : १४००- १५००, गाजर : ३००-५००, वालवर : ५००-५५०, बीट : २५०-३००, घेवडा : ४००-५००, कोहळा : १००- १५०, आर्वी : २५०-३००, घोसाळे : २७०-३५०, ढेमसे : २५०-३००, भुईमूग शेंगा : ६००-७००, मटार : परराज्य मटार : ७०० ते १४००, पावटा : ६००- ७००, तांबडा भोपळा : १००-१५०, तोतापुरी कैरी : ६००-७००, सुरण : २००-२२०, मका कणीस : ५०-१००, नारळ (शेकडा) : १०००- १६००.
पालेभाज्या तेजीतच
बाजारात पालेभाज्यांची आवक घटली आहे. आवकेच्या तुलनेत पालेभाज्यांना मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे बहुतांश पालेभाज्यांचे भाव तेजीतच आहेत. मागील आठवड्याच्या तुलनेत कोथिंबीर, मेथी, चाकवत आणि पालकच्या भावात काहीशी घसरण झाली आहे. मात्र, सामान्यांच्या आवाक्या बाहेरच या पालेभाज्यांचे भाव आहेत. तर शेपू, कांदापात, करडई, पुदीना, अंबाडी, मुळा, राजगिरा, चवळईचे भाव स्थिर होते. गुलटेकडी मार्केटयार्ड घाऊक बाजारात रविवारी (ता. १६) कोथिंबिरीची सुमारे सव्वा लाख जुडी, तर मेथीची ५० हजार जुडींची आवक झाली होती.
पालेभाज्यांचे शेकड्यातील भाव : कोथिंबीर : १००० ते २०००, मेथी : १०००-१६००, शेपू : १०००- १५००, कांदापात : ५००-१०००, चाकवत : ५००-१०००, करडई : ५००-१०००, पुदिना : ५००-१०००, अंबाडी : ५००-१०००, मुळा : १५००-२०००, राजगिरा : ५००- १०००, चुका : ७००-१२००, चवळई : ५००-१०००, पालक : १५००-२५००.
खरबूज, पपई स्वस्त
पुणे बाजार समितीच्या गुलटेकडी मार्केटयार्डातील फळ बाजारात
डाळिंब, बोरे आणि पेरूच्या भावात वाढ झाली असून खरबूज आणि पपईच्या भावात घट झाली आहे. तर चिक्कू, अननस, संत्री, मोसंबी, लिंबू, कलिंगड आणि सीताफळाचे भाव स्थिर असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.
मार्केट यार्ड येथील फळबाजारात रविवारी (ता. १६) मोसंबी ७५ ते ८० टन, संत्री २५ ते ३० टन, डाळिंब ३० ते ४० टन, पपई ३० ते ४० टेम्पो, लिंबाची सुमारे दोन ते अडीच हजार गोणी, कलिंगड ४ ते ५ टेम्पो, खरबूज ४ ते ५ टेम्पो, चिक्कू १ हजार गोणी, पेरू ६०० क्रेट, अननस ६ ट्रक, बोरे ३०० ते ३५० पोती, तर गोल्डन सीताफळाची १० ते १५ टन इतकी आवक झाली होती.
फळांचे भाव पुढीलप्रमाणे लिंबू (प्रतिगोणी) : १००-२५०, मोसंबी : (३ डझन) : १३०-३२०, (४ डझन) : ६०-१७०, संत्री : (१० किलो) : २५०-८००, डाळिंब (प्रतिकिलोस) : भगवा : ८०-२५०, आरक्ता : १०-६०, गणेश : १०-३०, कलिंगड : १२-२०, खरबूज : १५- २५, पपई : ८-१५, चिक्कू (दहा किलो) : १००-६००, पेरू (२० किलो) : ४००-५००, अननस (१ डझन): १००-५००, बोरे (१० किलो) : चमेली २७०-३३०, चेकनट ८००-९५०, उमराण ८०-१२०, चण्यामण्या ८००- ९००.
--------
लग्नसराईमुळे फुलांचे दर तेजीत
गेल्या काही दिवसांपासून लग्नसराई सुरू झाल्यामुळे शोभीवंत फुलांना मागणी कायम आहे. गत आठवड्याच्या तुलनेत सर्व फुलांचे दर तेजीत टिकून असल्याची माहिती फुलांचे व्यापारी सागर भोसले यांनी दिली.
फुलांचे प्रतिकिलोचे दर पुढीलप्रमाणे : झेंडू : ३०-८०, गुलछडी : १००-१५, अस्टर : जुडी २०-३०, सुट्टा ५०-१००, कापरी : ८०-१००, शेवंती : ६०-१५०, गुलाबगड्डी (गड्डीचे भाव) : ३०-४०, गुलछडी काडी : ५०-१००, डच गुलाब (२० नग) : १२०-२८०, जरबेरा : ४०-५०, कार्नेशियन : १५०-२००, शेवंती काडी २५०-३५०, लिलियम (१० काड्या) ८००-१०००, आॅर्चिड ५००-५००, ग्लॅडिओ (१० काड्या) : ८०-१२०, जिप्सोफिला : २००-२५०, लिली बंडल : १०-१५.
