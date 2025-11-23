अंडी, मटण महागले ; मासळीचे भाव टिकून
मार्केट यार्ड, ता. १२ : देशाच्या पूर्व व पश्चिम किनारपट्टीवरून गणेश पेठेतील मासळी बाजारात मासळीची आवक होत आहे. वादळी वाऱ्याच्या संकटानंतर बाजारात मासळीचा पुरवठा सुरळीत झाला असून गेल्या आठवड्यात उतरलेले मासळीचे भाव टिकून होते. तर, थंडीमुळे अंडी, चिकन, मटणाला मागणी वाढली आहे. गावरान अंड्यांच्या शेकडा भावात ८० ते ९० रुपये तर इंग्लिश अंड्यांच्या भावात १५ ते २० रुपयांनी वाढ झाली होती. मटणाच्या भावात किलोमागे २० रुपयांनी वाढ झाली होती. चिकनचा पुरवठा वाढल्याने भावात दहा रुपयांनी घट झाली होती.
गणेश पेठेतील मासळी बाजारात रविवारी (ता. २३) खोल समुद्रातील मासळी २० ते २५ टन, खाडीच्या मासळीची सुमारे १५० ते २०० किलो आणि नदीच्या मासळीची १००० ते १२०० किलो इतकी आवक झाली. आंध्र प्रदेश येथून रहू, कटला आणि सिलनची सुमारे २० ते २५ टन इतकी आवक झाली, अशी माहिती गणेश पेठ मासळी बाजारातील मासळीचे व्यापारी ठाकूर परदेशी, चिकन-अंड्याचे व्यापारी रुपेश परदेशी आणि मटणाचे विक्रेते प्रभाकर कांबळे यांनी दिली.
खोल समुद्रातील मासळी (प्रतिकिलोचे भाव) - पापलेट : कापरी : १८००, मोठे : १५००-१६००, मध्यम : १०००-१२००, लहान : ८००-९००, भिला : ७००-८००, हलवा : ६००-७००, सुरमई ४००-६००, रावस : ६००-७५०, घोळ : ७००-८००, करली : ३००-४००, करंदी : ३५०-४००, भिंग : ३५०-४००, पाला : १०००-१२००, वाम : पिवळी १०००- १२००, काळी : ३००-४००, ओले बोंबील : १५०-२००. कोळंबी : लहान : १८०-४००, मोठी : ३६०-४००, जम्बो प्रॉन्स : १५००-१६००, किंग प्रॉन्स : ७००-८००, लॉबस्टर : २०००-२२००, मोरी : ३००-३५०, मांदेली : १२०-१८०, राणीमासा : २५०-३००, खेकडे : ३५०-४००, चिंबोऱ्या : ५५०-६५०. खाडीची मासळी - सौंदाळे : २५०-३००, खापी : २५०-३२०, नगली : ४००-४५०, तांबोशी : ४५०-५५०, पालू : २५०-३००, लेपा : २००-२५०, बांगडा : लहान १४०-१६०, मोठा १६०- २००, शेवटे : २५०-३००, पेडवी : १२०-१४०, बेळुंजी : १४०-१८०, तिसऱ्या : २५०-३००, खुबे : १००- १५०, तारली : १६०-२००. नदीतील मासळी : रहू : स्थानिक : २५०-३५०, आंध्र : १४०-१८०, कतला : स्थानिक २००-२४०, आंध्र : १८०-२००, मरळ : ३५०-४००, शिवडा : २००- २५०, खवली : २००-२५०, आम्ळी : १२०-१६०, खेकडे : २५०-३००, चिलापी : ६०-१००, वाम : ५५०-६००. मटण : बोकडाचे ८००, बोलाईचे ८००, खिमा ८००, कलेजी ८४०. चिकन २२०, लेगपीस २७०, जिवंत कोंबडी १५०, बोनलेस ३२०. अंडी : गावरान (शेकडा) १४१०, डझन १८०, प्रतिनग १५. इंग्लिश (शेकडा) ७१५, डझन ९६, प्रतिनग ८.
