बटाटा, टोमॅटो, फ्लॉवर, घेवडा, मटारच्या भावात घट
मार्केट यार्ड, ता. ३० : गुलटेकडी येथील मार्केटयार्डात रविवारी फळभाज्यांची आवक गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत काहीशी वाढली होती. मागणीच्या तुलनेत आवक वाढल्याने बटाटा, टोमॅटो, फ्लॉवर, घेवडा, मटारचे भाव १० ते २० टक्क्यांनी घटले तर मागणी जास्त असल्याने ढोबळी मिरचीच्या भावात १० टक्क्यांनी वाढ झाली. इतर सर्व प्रकारच्या फळभाज्यांचे भाव स्थिर होते. मार्केटयार्डात रविवारी राज्यासह परराज्यांतून सुमारे १०० ट्रक फळभाज्यांची आवक झाली होती.
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात आणि मध्यप्रदेश येथून हिरवी मिरची २० टेम्पो, कर्नाटकातून कोबी पाच टेम्पो, आंध्रप्रदेश आणि तमिळनाडूतून शेवगा दोन टेम्पो, राजस्थानातून गाजर आठ टेम्पो, कर्नाटकातून घेवडा पाच टेम्पो, पावटा दोन टेम्पो, भुईमूग दोन टेम्पो तर पंजाब, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेशातून मटार १० टेम्पो, तमिळनाडू येथून तोतापुरी कैरी एक टेम्पो, मध्यप्रदेशातून लसणाची १२ टेम्पो तर इंदूर, आग्रा व स्थानिक भागातून बटाट्याची ६२ टेम्पो आवक झाली.
स्थानिक भागातून सातारी आले ५५० गोणी, भेंडी सहा टेम्पो, गवार पाच टेम्पो, टोमॅटो आठ हजार क्रेट, हिरवी मिरची पाच टेम्पो, काकडी आठ टेम्पो, फ्लॉवर १५ टेम्पो, कोबी सहा टेम्पो, ढोबळी मिरची आठ टेम्पो, गाजर तीन टेम्पो, घेवडा चार टेम्पो, पावटा तीन टेम्पो, तांबडा भोपळा १२ टेम्पो तर कांद्याची १०० टेम्पो आवक झाली होती, अशी माहिती ज्येष्ठ अडते विलास भुजबळ यांनी दिली.
फळभाज्यांचे १० किलोचे भाव : कांदा : ७०-१५०, बटाटा : ७०-२००, लसूण : ३००-९००, आले सातारी : ३००-५००, भेंडी : ३००-५००, गवार : ७००-९००, टोमॅटो : १००-२००, दोडका : ३५०-४५०, हिरवी मिरची : ३००-३५०, दुधी भोपळा : १५०-२००, चवळी : २५०-४००, काकडी : १५०-२००, कारली : हिरवी : ३५०-४००, पांढरी : ३००-३५०, पापडी : ३५०-४००, पडवळ : २००-२५०, फ्लॉवर : १००-१५०, कोबी : १००- १६०, वांगी : ३००-५००, डिंगरी : ४००-४५०, नवलकोल : ८०-१००, ढोबळी मिरची : ६००-६५०, तोंडली : कळी : ४००-५००, जाड : २००-२२०, शेवगा : २५००-३०००, गाजर : २५०-४००, वालवर : ४००-४५०, बीट : १८०-२००, घेवडा : ३००-३५०, कोहळा : १००-१५०, आर्वी : २५०-३००, घोसावळे : २००-२५०, ढेमसे : २५०-३००, भुईमूग शेंग : ६००-६५०, मटार : परराज्य मटार : ५०० ते ७५०, पावटा : ५००-५५०, तांबडा भोपळा : १००-१५०, तोतापुरी कैरी : ८००-१०००, सुरण : १८०-२००, मका कणीस : ५०-१००, नारळ (शेकडा) : १०००-१६००.
पालेभाज्यांचे भाव स्थिर
गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत बाजारात पालेभाज्यांची आवक स्थिर होती. आवक-जावक कायम असल्याने सर्व प्रकारच्या पालेभाज्यांचे भाव स्थिर असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.
मार्केटयार्ड घाऊक बाजारात रविवारी कोथिंबिरीची सुमारे एक लाख ७५ हजार जुडी, तर मेथीची ६० हजार जुडींची आवक झाली होती.
पालेभाज्यांचे शेकड्यातील भाव : कोथिंबीर : ३०० ते ८००, मेथी : १२००-२०००, शेपू : ८००-१५००, कांदापात : ६००-१५००, चाकवत : ५००-१०००, करडई : ५००-१०००, पुदिना : ५००-१०००, अंबाडी : ५००-१०००, मुळे : १२००-१५००, राजगिरा : ५००-१०००, चुका : ५००-१०००, चवळई : ५००-१०००, पालक : १५००-२०००.
डाळिंब, कलिंगड, खरबुजाच्या भावात वाढ
मार्केटयार्डातील फळबाजारात फळांची आवक गेल्या आठवड्याच्या तुलनेने चांगली झाली. आवक वाढूनही मागणी वाढल्याने डाळिंब, कलिंगड, खरबुजाच्या भावात पाच ते दहा टक्के वाढ झाली तर आवक वाढल्याने पेरूचे भाव १० टक्क्यांनी कमी झाले होते. इतर सर्व प्रकारच्या फळांचे भाव स्थिर होते.
फळबाजारात मोसंबीची ८० टन, संत्रा ३० टन, डाळिंब ४० टन, पपई ३५ टेम्पो, लिंबाची सुमारे दोन हजार गोणी, कलिंगड आठ टेम्पो, खरबूज नऊ टेम्पो, चिक्कू दोन हजार गोणी, पेरू १२०० हजार क्रेट, अननस सहा ट्रक, बोरे ४५० पोती, गोल्डन सीताफळांची २० टन, गावरान सीताफळांची दोन टन आवक झाली होती, अशी माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.
फळांचे भाव पुढीलप्रमाणे : लिंबे (प्रतिगोणी) : १००-२५०, मोसंबी : (३ डझन) : १२०-३२०, (४ डझन) : ५०-१६०, संत्रा : (१० किलो) : ३००-१०००, डाळिंब (प्रतिकिलोस) : भगवा : ८०-२५०, आरक्ता : ४०-८०, गणेश : ५-३०, कलिंगड : १५-३०, खरबूज : २५-३०, पपई : ८-२०, चिक्कू (१० किलो) : १००-६००, पेरू (२० किलो) : ३००-४००, अननस (१ डझन) : १००-६००, गोल्डन सीताफळ (१ किलो) : ५-२५, गावरान सीताफळ (एक किलो) : २०-१५०, बोरे (१० किलो) : चमेली : २७०-३००, चेकनट : ८००-१०००, उमराण : ८०-१००, चण्यामण्या : ७५०-८००. सफरचंद : काश्मीर (१४ ते १६ किलो) : १०००-१८००, किन्नोर (१० किलो) १६००-१८००.
शोभिवंत फुलांच्या मागणीत वाढ
लग्नसराईसह दत्तजयंतीमुळे बाजारात शोभिवंत फुलांना मागणी वाढली आहे. आवक-जावक कायम असल्याने भाव टिकून आहे. सुट्या फुलांची आवक वाढली आहे. मागणीअभावी सुट्या फुलांच्या भावात २० ते ३० टक्क्यांनी घट झाल्याचे फुलांचे अडतदार सागर भोसले यांनी सांगितले.
फुलांचे प्रतिकिलोचे भाव पुढीलप्रमाणे : झेंडू : २०-४०, गुलछडी : ८०-१२०, अॅष्टर : जुडी : २०-२५, सुट्टा : ८०-१३०, कापरी : ६०-८०, शेवंती : ६०-१२०, गुलाबगड्डी (गड्डीचे भाव) : २०-३०, गुलछडी काडी : ५०-२००, डच गुलाब (२० नग) : २००-५००, जर्बेरा : ८०-१००, कार्नेशियन : १५०-२५०, शेवंती काडी : २००-३००, लिलियम (१० काड्या) : १०००-१२००, ऑर्चिड : ५००-६००, ग्लॅडिओ (१० काड्या) : १००-१५०, जिप्सोफिला : २५०-३५०, लिली बंडल : १२-१५.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.