मासळी, मटणासह अंड्यांचे भाव टिकून
मार्केट यार्ड, ता. ३० : देशाच्या पूर्व व पश्चिम किनारपट्टीहून गणेश पेठेतील मासळी बाजारात मासळी दाखल होत आहे. मार्गशीर्ष महिन्यामुळे मासळीच्या मागणीत ३० ते ४० टक्क्यांनी घट झाली आहे. बाजारात कोंबड्यांची आवक कमी झाल्याने चिकनच्या भावात किलोमागे १० रुपयांनी वाढ झाली. मटण आणि अंड्यांचे भाव गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत टिकून होते.
गणेश पेठेतील मासळी बाजारात रविवारी खोल समुद्रातील मासळीची १४ टन, खाडीच्या मासळीची २५० किलो आणि नदीच्या मासळीची ६०० किलो आवक झाली. आंध्रप्रदेश येथून रहू, कटला आणि सिलनची २० टन आवक झाली, अशी माहिती मासळीचे व्यापारी ठाकूर परदेशी, चिकन-अंड्यांचे व्यापारी रूपेश परदेशी आणि मटणाचे विक्रेते प्रभाकर कांबळे यांनी दिली.
खोल समुद्रातील मासळी (प्रतिकिलोचे भाव) - पापलेट : कापरी : १७००-१९००, मोठे : १५००-१७००, मध्यम : १०००-१२००, लहान : ८००-९००, भिला : ६००-७००, हलवा : ५५०-६५०, सुरमई : ४००-६००, रावस : ६००-८००, घोळ : ७००-८००, करली : २५०-३५०, करंदी : ३५०-४००, भिंग : ३५०-४००, पाला : १२००-१४००, वाम : पिवळी : ९००-१२००, काळी : २५०-४५०, ओले बोंबील : १६०-२००. कोळंबी : लहान : १८०-३२०, मोठी : ३६०-६००, जम्बो प्रॉन्स : १४००-१५००, किंग प्रॉन्स : ९००-१०००, लॉबस्टर : २०००-२२००, मोरी : २८०-३२०, मांदेली : १००-१४०, राणीमासा : २००-२४०, खेकडे : ४००-४५०, चिंबोऱ्या : ६००-६५०.
खाडीची मासळी : सौंदाळे : २५०-३००, खापी : २५०-३००, नगली : ४००-४५०, तांबोशी : ४५०-५५०, पालू : २५०-३००, लेपा : २५०-३००, बांगडा : १४०-२००, शेवटे : २५०-३००, पेडवी : १४०-१५०, बेळुंजी : १२०-१४०, तिसऱ्या : २५०-३००, खुबे : १२०-१६०, तारली : १८०-२००.
नदीतील मासळी : रहू : १६०-२००, कतला : २००-२२०, मरळ : ४००-४५०, शिवडा : १८०-२२०, खवली : २००-२४०, आम्ळी : १२०-१६०, खेकडे : ३००-३५०, चिलापी : ६०-१६०, वाम : ५००-६००.
मटण : बोकडाचे : ८००, बोलाईचे : ८००, खिमा : ८००, कलेजी : ८४०.
चिकन : २३०, लेगपीस : २८०, जिवंत कोंबडी : १५०, बोनलेस : ३३०.
अंडी : गावरान (शेकडा) : १४१०, डझन : १८०, प्रतिनग : १५.
इंग्लिश (शेकडा) : ७००, डझन : ९६, प्रतिनग : ८.
