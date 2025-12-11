डॉ. बाबा आढाव यांना शोकसभेत अभिवादन
मार्केट यार्ड, ता. ११ : गुलटेकडी मार्केट यार्डातील सर्व संघटनांच्या वतीने गुरुवारी शारदा गजानन मंदिरासमोर कै. डॉ. बाबा आढाव यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी शोकसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, हमाल बांधव, तोलणार, आडते, टेम्पो चालक-मालक, तसेच महिला कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या वेळी उपस्थितांनी आढाव यांच्या आठवणींना उजाळा देत श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. कष्टकरी समाजासाठी आयुष्य अर्पण केलेल्या या महान व्यक्तिमत्त्वाच्या स्मृती जागवत अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले. या वेळी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज कामगार युनियनचे अध्यक्ष संतोष नांगरे यांनी आढाव यांच्या मार्केट यार्डातील योगदानाचा उल्लेख करून, बाजार आवारात त्यांचे स्मारक व्हावे, अशी सर्व घटकांच्या वतीने मागणी सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर यांच्याकडे केली. या मागणीचे निवेदन बाजार समितीकडे सादर केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शोकसभेला कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर, बाजार समितीचे संचालक गणेश घुले, संचालक अनिरुद्ध (बापू) भोसले, विभाग प्रमुख प्रशांत गोते, संतोष नांगरे, विशाल केकाणे, शशिकांत नांगरे, संजय साष्टे, सूर्यकांत चिंचवले, भरत शेळके, दीपक जाधव, अमोल चव्हाण, सचिन कांदे, अमर रणदिवे, विकास थोपटे, आडते असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिरुद्ध भोसले, विलास भुजबळ, सौरभ कुंजीर, प्रताप निकम, हमाल पंचायत प्रतिनिधी गोरख मेंगडे, चंद्रकांत मानकर, हुसेन पठाण, शंकर मळेकर, विनोद केकाण, रिक्षा संघटना निमंत्रक नितीन पवार, तसेच तोलणार संघटना, टेम्पो संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मार्केट यार्ड : शोकसभेत डॉ. बाबा आढाव यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
