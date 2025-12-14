सुरमई, हलवा, रावस, कापरी महाग
मार्केट यार्ड : देशाच्या पूर्व व पश्चिम किनारपट्टीवरून गणेश पेठेतील मासळी बाजारात मासळीची आवक होत आहे. आवक कमी झाल्याने सुरमई, हलवा, रावस, कापरीच्या दरात १० टक्क्यांनी वाढ झाली होती. इतर सर्व प्रकारच्या मासळीचे गेल्या आठवड्यातील दर टिकून होते. गावरान, इंग्लिश अंडी, चिकन आणि मटणाचे दर टिकून होते.
गणेश पेठेतील मासळी बाजारात रविवारी (ता. १४) खोल समुद्रातील मासळी १० ते १५ टन, खाडीच्या मासळीची सुमारे २०० ते २५० किलो आणि नदीच्या मासळीची ५०० ते ७०० किलो इतकी आवक झाली. आंध्र प्रदेश येथून रहू, कटला आणि सिलनची सुमारे १५ ते २० टन इतकी आवक झाली, अशी माहिती गणेश पेठ मासली बाजारातील मासळीचे व्यापारी ठाकूर परदेशी, चिकन-अंड्याचे व्यापारी रूपेश परदेशी आणि मटणाचे विक्रेते प्रभाकर कांबळे यांनी दिली.
खोल समुद्रातील मासळी (प्रतिकिलोचे दर) - पापलेट : कापरी : १८००-२०००, मोठे : १५००-१६००, मध्यम : १०००-१२००, लहान : ८००-९००, भिला : ७००-८००, हलवा : ६५०-७५०, सुरमई ६००-९००, रावस : ७००-८००, घोळ : ८००-८५०, करली : ३५०-४००, करंदी : ४००-४५०, भिंग : ३५०-४००, पाला : १२००-१४००, वाम : पिवळी ९००- १०००, काळी : ३००-३५०, ओले बोंबील : १६०-२००. कोळंबी : लहान : १८०-३४०, मोठी : ४००-६००, जम्बो प्रॉन्स : १५००-१६००, किंग प्रॉन्स : ८००, लॉबस्टर : २०००-२२००, मोरी : ३००-४००, मांदेली : १००-१४०, राणीमासा : २००-२४०, खेकडे : ४००-४५०, चिंबोऱ्या : ६००-७००. खाडीची मासळी - सौंदाळे : २५०-३००, खापी : २००-२५०, नगली : ४००-८००, तांबोशी : ५००-६००, पालू : २५०-३००, लेपा : २५०-३००, बांगडा : १६०-२५०, शेवटे : २५०-३००, पेडवी : १२०-१६०, बेळुंजी : १००-१५०, तिसऱ्या : ३००-३५०, खुबे : १००- १५०, तारली : १६०-२००. नदीतील मासळी : रहू : १६०-२००, कतला : १८०-२५०, मरळ : ३५०-४००, शिवडा : २००- २५०, खवली : २००-२५०, आम्ळी : १२०-१६०, खेकडे : २५०-३५०, चिलापी : ६०-१८०, वाम : ५००-६००. मटण : बोकडाचे ८००, बोलाईचे ८००, खिमा ८००, कलेजी ८४०. चिकन २३०, लेगपीस २८०, जिवंत कोंबडी १५०, बोनलेस ३३०. अंडी : गावरान (शेकडा) १३१०, डझन १६८, प्रतिनग १४. इंग्लिश (शेकडा) ७००, डझन ९६, प्रतिनग ८.