झिमो चेस नेट स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
मार्केट यार्ड, ता. २७ : जयराज स्पोर्ट्स अँड कन्व्हेन्शन सेंटरच्या वतीने आयोजित झिमो चेस नेट्स सिरिज बुद्धिबळ स्पर्धा पुण्यात मोठ्या उत्साहात पार पडली.
या स्पर्धेत भारतातील विविध राज्यांमधून २२५ पेक्षा अधिक खेळाडूंनी भाग घेतला होता. यामध्ये तीन खेळाडू विजयी झाले. विक्रमादित्य कुलकर्णी (मुंबई), अक्षय पाटील (पुणे), अविरत चौहान (पुणे) अशी विजेत्या खेळाडूंची नावे आहेत. स्पर्धेत सर्व गटांमध्ये चुरशीचे सामने पाहायला मिळाले. खेळाडूंनी रणनीती, शिस्त आणि क्रीडाभावना यांचे उत्कृष्ट दर्शन घडविले. ही स्पर्धा जयराज स्पोर्ट्स अँड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे पार पडली. स्पर्धेच्या पुरस्काराच्या वेळी जयराज स्पोर्ट्स कन्व्हेन्शन सेंटरचे मॅनेजिंग ट्रस्टी डॉ. राजेश शहा, नैनेश नंदू, विनोद देडिया, सीईओ अशोक सरकार, श्री पूना गुजराती बंधू समाज ट्रस्टचे सीईओ गिरीश घाटपांडे आदी उपस्थित होते.
कोंढवा : बुद्धिबळ स्पर्धेतील विजेत्या खेळाडूंचा सन्मान करण्यात आला. या वेळी मान्यवर.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.