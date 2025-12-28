थंडीमुळे मागणी वाढल्याने मासळीचे भाव तेजीत
मार्केट यार्ड, ता. २८ : देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवरून गणेश पेठेतील मासळी बाजारात मासळीची आवक होत आहे. थंडीमुळे सध्या मासळीची आवक कमी झाली आहे. मात्र, मागणी चांगली असल्याने सुरमई, हलवा, रावस, कापरीसह सर्व प्रकारच्या मासळीच्या भावात दहा टक्क्यांनी वाढ झाली. थंडीमुळे मागणी वाढल्याने चिकनच्या भावात किलोमागे २० रुपयांनी वाढ झाली. पुरवठा वाढल्याने अंडी शेकडा भावात २० रुपयांनी घट झाली. तर मटणाचे भाव टिकून आहेत.
गणेश पेठेतील मासळी बाजारात रविवारी (ता. २८) खोल समुद्रातील मासळी १५ ते २० टन, खाडीच्या मासळीची सुमारे ३०० ते ४०० किलो आणि नदीच्या मासळीची ५०० ते ७०० किलो इतकी आवक झाली. आंध्रप्रदेश येथून रहू, कटला आणि सिलनची सुमारे २० ते २५ टन इतकी आवक झाली, अशी माहिती गणेश पेठ मासळी बाजारातील व्यापारी ठाकूर परदेशी, चिकन-अंड्याचे व्यापारी रूपेश परदेशी आणि मटणाचे विक्रेते प्रभाकर कांबळे यांनी दिली.
खोल समुद्रातील मासळी (प्रतिकिलोचे दर) - पापलेट : कापरी : २०००-२२००, मोठे : १५००-१८००, मध्यम : १२००-१४००, लहान : १०००-१३००, भिला : ८००-९००, हलवा : ६००-७५०, सुरमई ६००-९००, रावस : ७००-९००, घोळ : ८००-९००, करली : ३००-४००, करंदी : ४००-४५०, भिंग : ३५०-४००, पाला : ७००-१५००, वाम : पिवळी ७००- १४००, काळी : ४००-५००, ओले बोंबील : २५०-३५०. कोळंबी : लहान : २००-३५०, मोठी : ४००-७००, जम्बो प्रॉन्स : १५००-१६००, किंग प्रॉन्स : ९००-१०००, लॉबस्टर : २०००-२५००, मोरी : ३००-४००, मांदेली : १००-२००, राणीमासा : २५०-३००, खेकडे : ४००-४८०, चिंबोऱ्या : ६००-७००. खाडीची मासळी - सौंदाळे : २५०-३००, खापी : २५०-३५०, नगली : ६००-८००, तांबोशी : ५००-६००, पालू : २५०-३००, लेपा : १५०-३५०, बांगडा : १८०-२५०, शेवटे : ३००-३५०, पेडवी : १५०, बेळुंजी : १५०-२००, तिसऱ्या : २५०-३००, खुबे : १५०, तारली : १५०-२५०. नदीतील मासळी : रहू : १६०-२००, कतला : १८०-२५०, मरळ : ३५०-४००, शिवडा : २५०, खवली : २००-२५०, आम्ळी : १२०-१८०, खेकडे : २५०-४००, चिलापी : ६०-१८०, वाम : ५५०-६००. मटण : बोकडाचे ८००, बोलाईचे ८००, खिमा ८००, कलेजी ८४०. चिकन २५०, लेगपीस ३००, जिवंत कोंबडी १८०, बोनलेस ३४०. अंडी : गावरान (शेकडा) १३१०, डझन १६८, प्रतिनग १४. इंग्लिश (शेकडा) ७१५, डझन ९६, प्रतिनग ८.
