Pune News: युद्धजन्य परिस्थितीमुळे दुबईत टोमॅटो, कांद्याचे भाव वाढले; आयात तात्पुरती थांबली, टोमॅटो अडीचशे तर कांदा पावणे दोनशे रुपये किलाे!

-हरिदास कडचाकण : मध्यपूर्वेत निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम दुबईच्या भाजीपाला बाजारावर दिसू लागला आहे. वाढत्या युद्ध तणावामुळे काही देशांतून होणारी विशेषत: भारतातून होणारी कांदा, बटाटा, टोमॅटो भाजीपाल्याची आयात तात्पुरती थांबली आहे .त्यामुळे टोमॅटो दहा दिरहाम, भारतीय चलनानुसार प्रतिकिलो अडीचशे रुपये, कांदा सात दिरहाम भारतीय चलनानुसार प्रति किलो पावणे दोनशे रुपये अशी पन्नास टक्के भावात वाढ झाली आहे. परंतु भारतातून निर्यात ठप्प झाल्यामुळे किमतींमध्ये वाढ झाली आहे..Akkalkot Panchayat Samiti: अक्कलकोट पंचायत समितीत हिप्परगी सभापती तर कल्याणशेट्टी उपसभापती; दोन्ही पदांवर भाजपचे वर्चस्व; कार्यकर्त्यांचा जल्लोष.दुबईतील घाऊक बाजारात मागील काही दिवसांत टोमॅटो ,कांद्याचा पुरवठा कमी झाल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. आयात बंद पडल्यामुळे बाजारात उपलब्ध माल मर्यादित प्रमाणात राहिला आहे. त्यामुळे टोमॅटो , कांद्याचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत त्यामुळे किरकोळ विक्रेत्यांनाही वाढीव दराने माल खरेदी करावा लागत आहे. या परिस्थितीचा परिणाम सर्वसामान्य ग्राहकांबरोबरच हॉटेल ,रेस्टॉरंट व्यवसायावरही होत आहे. अनेक ठिकाणी भाजीपाल्याच्या वापरात कपात करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..होर्मुज समुद्रधुनी युद्धामुळे बंद असल्याने आयातीवर मोठा परिणाम झाला आहे .भारतातून मोठ्या प्रमाणात फळभाज्या, पालेभाज्यांची आवक होते ती ठप्प झाली आहे त्याचा हा परिणाम आहे असे चित्र दुबईत असल्याचे तेथील व्यावसायिक, कामगारांनी सांगितले. दुबईतील अलअविर मार्केटमध्ये सध्या तरी फळभाज्या, पालेभाज्यांची आवक कमी प्रमाणात होत आहे..दुबई येथील केकोलॉजी केटरिंग सर्व्हिसेस कंपनीचे प्रमुख संदीप कड यांनी सांगितले की,"दुबई बाजारात कांदा, बटाटा, टोमॅटो फळभाज्यांच्या भावात पन्नास टक्के नी वाढ झालेली आहे . पालेभाज्या कमी प्रमाणात दिसत आहेत. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे ही परिस्थिती आहे. दुबईत भाव वाढलेले आहेत. भारतातील आवक मात्र पूर्ण ठप्प झालेली आहे. येत्या काही दिवसात भारतातील आवक सुरू झाली तर भाव घसरतील.".Satara Crime: लग्नाचे आमिष दाखवून युवतीवर अत्याचार; व्हिडिओ तयार करून व्हायरलची धमकी, त्रास सहन हाेईना अन्...राज्यातील विविध बाजारात कांदा आठ ते १३ रुपये प्रति किलोला विकला जात आहे तर टोमॅटो पंधरा-वीस रुपये, बटाटा १२ रुपये प्रतिकिलो ने विकला जात आहे. त्यामुळे कांदा, बटाटा ,टोमॅटोचे राज्यात भाव घसरलेले आहेत .निर्यात ठप्प असल्यामुळे भाव घसरलेले आहेत. निर्यात सुरू झाल्यानंतर भाव वाढतील अशी आशा शेतकरी, व्यापाऱ्यांना मात्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.