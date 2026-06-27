Tomato Rate : नारायणगावात टोमॅटोच्या भावात घसरण; उपबाजारात हंगामातील उच्चांकी ६० हजार टोमॅटो क्रेटची आवक

नारायणगाव - जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नारायणगाव उपबाजारात शनिवारी (ता.२७) सुमारे ६० हजार टोमॅटो क्रेटची हंगामातील उच्चांकी आवक झाली. खुल्या पद्धतीने झालेल्या लिलावात प्रतवारीनुसार टोमॅटो क्रेटला (वीस किलोग्रॅम) १०० रुपये ते ३५० रुपयांच्या दरम्यान बाजारभाव मिळाला. आवक वाढल्याने टोमॅटोच्या बाजारभावात घसरण झाली. बाजारभावात टोमॅटोच्या प्रतिक्रेट मागे शंभर रुपये ते दोनशे रुपयांच्या दरम्यान घट झाली..मार्च, एप्रिलमध्ये रोपांची लागवड झालेल्या टोमॅटोचा तोडणी हंगाम मागील १५ दिवसांपासून सुरू झाला आहे. येथील उपबाजार आवारात जुन्नर, आंबेगावसह संगमनेर, पारनेर, शिरूर या भागातून टोमॅटोची मोठ्या प्रमाणात आवक होत आहे.मागील आठवड्यात टोमॅटो क्रेटला प्रतवारीनुसार २०० ते साडेसहाशे रुपयांच्या दरम्यान भाव होता. झालेल्या भांडवलाचा विचार करता सध्याच्या बाजारभावात जेमतेम भांडवली खर्च वसूल होईल, अशी परिस्थिती आहे. टोमॅटो क्रेटला किमान सहाशे ते सातशे रुपये भाव मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे..कोथिंबीर, मेथीला समाधानकारक भावउपबाजारात शनिवारी रात्री कोथिंबीर, मेथी, शेपूच्या २ लाख ९२ हजार जुड्यांची आवक झाली. कोथिंबीर जुडीला शेकडा ४०० रुपये ते तीन हजार ३०० रुपयांच्या दरम्यान, मेथीच्या जुडीला शेकडा ९०० रुपये ते तीन हजार २०० रुपयांच्या दरम्यान, शेपूच्या जुडीला ९०० रुपये ते दोन हजार ३०० रुपयांच्या दरम्यान भाव मिळाला.नारायणगाव भाजी बाजारात भाजीपाल्यांच्या सहा हजार १८३ डागांची आवक झाली. या पैकी हिरवी मिरचीच्या ८००, काकडीच्या ७७५, फुलकोबीच्या ९९३ डागाची आवक झाली..प्रमुख भाजीपाल्याला प्रतवारीनुसार प्रतिकिलोग्रॅम मिळालेला बाजारभाव (रुपयांत) : काकडी : ३-३१, हिरवी व ढोबळी मिरची : ४-५५, फ्लॉवर, कोबी : ३-२०, शेवगा शेंग : ४५-६० रुपये, घेवडा : २०-८५, वांगी : ३ ते २५, भेंडी : ५ ते ५०, पपडी, वालवड : ६०-८०, दुधी भोपळा : ३-२५, चवळी - ४-४०, दोडका : ६-६३, गवार : ६-५५, भुईमूग शेंग : ४९-६७, बटाटा : १३-१५.पंधरा एकर क्षेत्रात लागवड केलेल्या टोमॅटोची तोडणी सुरू आहे. दररोज १ हजार २०० क्रेट उत्पादन निघत आहे. एकरी सुमारे तीन लाख रुपये खर्च झाला आहे. बाजारभाव कमी झाल्याने भांडवली खर्च वसूल होतो किंवा नाही याबाबत चिंता आहे.- ईश्वर गायकर, टोमॅटो उत्पादक, पाचघर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.