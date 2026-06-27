पुणे

Tomato Rate : नारायणगावात टोमॅटोच्या भावात घसरण; उपबाजारात हंगामातील उच्चांकी ६० हजार टोमॅटो क्रेटची आवक

जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नारायणगाव उपबाजारात शनिवारी (ता. २७) सुमारे ६० हजार टोमॅटो क्रेटची हंगामातील उच्चांकी आवक झाली.
Tomato Rate Decrease

Tomato Rate Decrease

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नारायणगाव - जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नारायणगाव उपबाजारात शनिवारी (ता.२७) सुमारे ६० हजार टोमॅटो क्रेटची हंगामातील उच्चांकी आवक झाली. खुल्या पद्धतीने झालेल्या लिलावात प्रतवारीनुसार टोमॅटो क्रेटला (वीस किलोग्रॅम) १०० रुपये ते ३५० रुपयांच्या दरम्यान बाजारभाव मिळाला. आवक वाढल्याने टोमॅटोच्या बाजारभावात घसरण झाली. बाजारभावात टोमॅटोच्या प्रतिक्रेट मागे शंभर रुपये ते दोनशे रुपयांच्या दरम्यान घट झाली.

Loading content, please wait...
junnar
tomato
Decrease
Price