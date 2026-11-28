राजगड : छत्रपती शिवरायांच्या स्वराज्य स्थापनेचा साक्षीदार असलेल्या ऐतिहासिक तोरणागडावर शनिवार (ता.२८) रोजी शेकडो मावळ्यांच्या सहभागातून स्वच्छता व संवर्धनाचा जागर करण्यात आला. खासदार नीलेश लंके यांच्या संकल्पनेतून आपला मावळा सामाजिक संघटना व नीलेश लंके प्रतिष्ठानच्या वतीने राबविण्यात आलेली ही अभियानाची १८वी मोहीम ठरली. यावेळी स्वच्छतेसोबत वृक्षारोपण, डस्टबीन, दिशादर्शक फलक आणि पर्यटकांसाठी बैठक व्यवस्था करण्यात आली..खासदार लंके म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अठरापगड जातींना सोबत घेऊन हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. त्यांचे गड-किल्ले हे केवळ वास्तू नसून पुढील पिढ्यांसाठी प्रेरणेचा अमूल्य ठेवा आहेत. मात्र, अनेक किल्ल्यांची दुरवस्था आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव चिंताजनक आहे. त्यामुळे महिन्यातील एक दिवस गडकोट संवर्धनासाठी देण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे..किल्ल्यांवरील दुरवस्था, सुविधांचा अभाव आणि आवश्यक कामांची माहितीपटाद्वारे नोंद करून केंद्र व राज्य सरकारकडे निधीसाठी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. तोरणागडाकडे जाणाऱ्या रस्त्याची दुरवस्था, सुरक्षित पायवाटा, महिलांसाठी स्वच्छतागृहे, वैद्यकीय सुविधा यांसारख्या प्रश्नांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले..खासदार लंके यांनी १० मार्च २०२५ रोजी सुरू केलेल्या या अभियानाचा प्रारंभ शिवनेरीवरून झाला होता. आतापर्यंत विविध ऐतिहासिक गड-किल्ल्यांवर मोहिमा राबविण्यात आल्या आहेत. मावळ्यांच्या सहभागातून तोरण्यावर झालेल्या या उपक्रमाने ऐतिहासिक वारसा जतनासाठी लोकसहभागाची ताकद अधोरेखित केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.