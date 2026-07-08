Khed Tehsil Rain : कनेरसरमध्ये मुसळधार पावसाचा तडाखा; रस्त्याचा भराव गेला वाहून, ट्रेलर पलटी

दावडी - खेड तालुक्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा फटका कनेरसर परिसराला बसला असून विविध ठिकाणी झालेल्या नुकसानीमुळे जनजीवन विस्कळित झाले आहे. गावातील ओढ्यावरून पाणी वाहू लागल्याने काही काळ वाहतूक ठप्प झाली. तर एमआयडीसीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचा भराव वाहून गेला आणि सडकवस्ती परिसरात एक ट्रेलर पलटी झाल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला..पावसामुळे रस्त्यालगतचा विद्युत खांब कोसळल्याने काही काळ वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला होता. संबंधित यंत्रणेकडून तातडीने उपाययोजना करण्यात आल्याने नंतर वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली.कनेरसर येथील ओढ्यावरील पुलाची उंची कमी असल्याने दरवर्षी पावसाळ्यात पुलावरून पाणी वाहते. त्यामुळे केंदूर, वढू आणि कोरेगाव या गावांना जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग बंद पडून परिसरातील नागरिकांचे हाल होतात. यंदाही पुलावरून पाणी गेल्याने काही काळ वाहतूक बंद राहिली आणि नागरिकांना मोठ्या गैरसोयींना सामोरे जावे लागले..गावात प्रभावी ड्रेनेज व्यवस्था नसल्याने पावसाचे पाणी थेट रस्त्यावरून वाहत पुलाकडे येते. परिणामी पूरस्थिती अधिक गंभीर बनत असून रस्त्याचे नुकसान, वाहतुकीतील अडथळे आणि अपघाताचा धोका वाढत आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून कनेरसर येथे नवीन व उंच पूल उभारण्यात यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी जिल्हा परिषद सदस्य विजयसिंह शिंदे यांच्याकडे केली आहे..दरम्यान, कनेरसर–एमआयडीसी मार्ग हा अवजड वाहनांच्या वाहतुकीसाठी अधिकृत नसतानाही अनेक कंपन्यांची जड वाहने या मार्गावरून नियमितपणे ये-जा करत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या अवजड वाहतुकीमुळे रस्त्यांची दुरवस्था वाढत असून अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे संबंधित प्रशासनाने या मार्गावरील अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर निर्बंध घालून रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.