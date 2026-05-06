Pune Tourism News: सिंहगडावर थरारक घटना; १५० फूट खोल दरीत पर्यटक पडला, सूर्यास्त पाहण्याचा माेह नडला, अंधारात बचाव पथकाची शौर्यपूर्ण कामगिरी!

पुणे: सिंहगडावर सूर्यास्त पाहण्यासाठी गेलेल्या एका पर्यटकाचा पाय घसरून तो सुमारे दीडशे फूट खोल दरीत कोसळल्याची घटना मंगळवारी सायंकाळी घडली. हवेली पोलिस आणि आपत्ती व्यवस्थापन बचाव पथकाच्या तत्परतेमुळे पर्यटकाचा जीव वाचविण्यात यश आले..योगेश मोहन शितोळे (वय ३५, रा. शिरूर) असे जखमी पर्यटकाचे नाव आहे. ते मंगळवारी सकाळी सिंहगड फिरण्यासाठी आले होते. दुपारी साडेचार ते पाचच्या सुमारास ते पश्चिमेकडील 'हवा पॉईंट' परिसरात सूर्यास्ताचे छायाचित्र घेण्यासाठी गेले होते. यावेळी गवतावरून पाय घसरल्याने ते सुमारे १५० ते १७० फूट खोल दरीत कोसळले..दरीत पडल्यामुळे काही वेळातच त्यांची शुद्ध हरपली. सायंकाळी सात ते साडेसातच्या दरम्यान शुद्धीवर आल्यानंतर त्यांनी तत्काळ ११२ या आपत्कालीन क्रमांकावर संपर्क साधून आपण दरीत पडल्याची माहिती दिली..या घटनेची माहिती मिळताच हवेली पोलिस ठाण्यातील कर्मचारी अनिकेत काळे यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून हवेली आपत्ती व्यवस्थापन बचाव पथकाशी संपर्क साधला. त्यानंतर बचाव पथक आणि हवेली पोलिसांचे कर्मचारी तातडीने सिंहगडावर दाखल झाले..बचाव पथकाने अंधारात आणि कठीण परिस्थितीत सुमारे १५० ते १७० फूट खोल दरीत उतरून योगेश शितोळे यांना सुरक्षितरीत्या वर आणले. त्यानंतर त्यांना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तसेच या घटनेची माहिती त्यांच्या नातेवाईकांनाही देण्यात आली..या बचाव मोहिमेत पथकातील तानाजी भोसले, संतोष भगत, गणेश सपकाळ, संजय चोरघे, नाना जरंडे, कृष्णा मरगळे, उत्तम पिसाळ, वैभव भोसले यांच्यासह पोलिस कर्मचारी अनिकेत काळे आणि प्रवीण तेलवाडे यांनी सहभाग घेतला.