पुणे

टोयोटा किर्लोस्करकडून तीन लाख हायब्रिड वाहनांची विक्री

टोयोटा किर्लोस्करकडून तीन लाख हायब्रिड वाहनांची विक्री
Published on

टोयोटा किर्लोस्करकडून
तीन लाख हायब्रिड वाहनांची विक्री

बंगळूर : टोयोटा किर्लोस्कर मोटरने भारतीय बाजारपेठेत तीन लाख हायब्रीड वाहनविक्रीचा टप्पा पार केला आहे. यामुळे उच्च इंधन कार्यक्षमता, कमी उत्सर्जन, सुधारित ड्रायव्हिंग अनुभव आणि सुलभ मालकी याला चालना मिळाली आहे. टोयोटाचे हायब्रिड तंत्रज्ञान पेट्रोल इंजिन आणि इलेक्ट्रिक मोटर यांचे प्रभावी संयोजन आहे. यात वाहनाला बहुतांश वेळ इलेक्ट्रिक मोडमध्ये चालवले जाते, ज्यामुळे इंधन बचत आणि पर्यावरणीय परिणाम कमी होतो. सेल्फ-चार्जिंग प्रणालीमुळे बाह्य चार्जिंगची गरज नसते. कंपनी आठ वर्षांची हायब्रिड बॅटरी वॉरंटी देते.
भारतात, विविध गरजा आणि पायाभूत सुविधांच्या तयारीचा विचार करून, टोयोटाने अर्बन क्रुझर हायरायडर, इनोव्हा हायक्रॉस, कॅमरी हायब्रिड आणि वेलफायर यांसारखी हायब्रिड मॉडेल उपलब्ध केली आहेत.
या कामगिरीबाबत कंपनीच्या विक्री विभागाचे कार्यकारी उपाध्यक्ष सबारी मनोहर म्हणाले, ‘‘भारतात तीन लाख हायब्रिड वाहन विक्रीचा टप्पा गाठल्याचा आम्हाला अभिमान आहे. हे टोयोटाच्या सेल्फ-चार्जिंग हायब्रिड तंत्रज्ञानावरील ग्राहकांच्या वाढत्या विश्वासाचे प्रतीक आहे. आमची ‘मास इलेक्ट्रिफिकेशन’ ही संकल्पना व्यवहार्य आणि सर्वसमावेशक उपाय देण्यावर आधारित आहे.’’

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Toyota hybrid vehicles
eco-friendly cars India
self-charging hybrid technology
high fuel efficiency cars
electric hybrid vehicles
Bangalore hybrid sales
Toyota Prius India
hybrid battery warranty
urban cruiser hybrid
Innova Hycross hybrid
Camry hybrid India
wellfire hybrid model
hybrid vehicle benefits
Indian auto market trends
sustainable driving options
हायब्रिड वाहने
टोयोटा हायब्रिड विक्री
पर्यावरणीय गाड्या
इलेक्ट्रिक मोटर तंत्रज्ञान
भारतातील टोयोटा कार
सेल्फ-चार्जिंग प्रणाली
हायब्रिड बॅटरी वॉरंटीत
पेट्रोल-इलेक्ट्रिक संयोजन
इंधन बचत चाके
बांगळाूर हायब्रिड कार विक्री
उच्च इंधन कार्यक्षमता
टोयोटा क्रुझर हायरायडर
हायक्रॉस कार विक्री
हायब्रीड साचून टिकाण साधणारे मॉडेल
टोयोटा सेल्फ-चार्जिंग तंत्रज्ञान