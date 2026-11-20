पुणे - लक्ष्मी रस्त्यावरील दुकानांचे नामफलक विनापूर्वसूचना तोडल्याच्या महापालिकेच्या कारवाईचा पुणे व्यापारी महासंघाने निषेध केला आहे. ही कारवाई तातडीने थांबवावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा महासंघाचे अध्यक्ष फतेचंद रांका आणि सचिव महेंद्र पितळिया यांनी दिला..महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने शुक्रवारी (ता. २०) लक्ष्मी रस्त्यावरील दुकानांचे नामफलक सरसकट काढण्यास सुरुवात केली. कोणतीही पूर्वसूचना न देता झालेल्या या कारवाईमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली. नामफलक लावण्याची कायद्यात तरतूद असताना प्रशासनाने दडपशाहीने ते तोडले. त्यामुळे रस्त्याचे विद्रूपीकरण झाले असून, तोडलेले पत्रे आणि अन्य साहित्य फुटपाथवरच टाकून देण्यात आले. व्यापारी महासंघाने हरकत घेतल्यानंतर ही कारवाई थांबविण्यात आली..महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अनधिकृत बांधकामे आणि पार्किंगमधील गोडावून हटविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात दुकानांचे नामफलक तोडून प्रशासनाने कारवाईचा मूळ उद्देशच बाजूला ठेवला. लक्ष्मी रस्त्यावरील फुटपाथवर अनेक पथारी व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केले असून, पादचाऱ्यांना चालणेही अवघड झाले आहे. वाहतुकीलाही अडथळा निर्माण होत आहे..या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याची मागणी वारंवार करूनही प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी कायदेशीर व्यापाऱ्यांना त्रास न देता बेकायदा अतिक्रमणांवर कारवाई करावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.