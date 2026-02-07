Bor Ghat Turns Bottleneck Again on Mumbai–Pune Expressway

Bor Ghat Turns Bottleneck Again on Mumbai–Pune Expressway

sakal

पुणे

Pune News: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर पुन्हा वाहतूक कोंडी; बोरघाट परिसरात वाहनांच्या रांगा, अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात!

Bor Ghat traffic bottleneck situation: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडीचा कहर; बोरघाटात वाहनांच्या रांगा, पोलिसांचा कडक बंदोबस्त
Published on

लोणावळा : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर शुक्रवारी (ता.६) पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीचा सामना वाहनचालकांना करावा लागला. विशेषतः बोरघाट परिसरात काही काळ वाहनांच्या रांगा लागल्याचे दिसून आले. त्यामुळे ‘ब्लॉक’ घेत पुण्याकडे येणारी वाहतूक दोन्ही मार्गिकांवरून सोडण्यात आली.

pune
Traffic
Asian highway
Mumbai Pune Expressway