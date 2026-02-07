पुणे
Pune News: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर पुन्हा वाहतूक कोंडी; बोरघाट परिसरात वाहनांच्या रांगा, अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात!
लोणावळा : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर शुक्रवारी (ता.६) पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीचा सामना वाहनचालकांना करावा लागला. विशेषतः बोरघाट परिसरात काही काळ वाहनांच्या रांगा लागल्याचे दिसून आले. त्यामुळे ‘ब्लॉक’ घेत पुण्याकडे येणारी वाहतूक दोन्ही मार्गिकांवरून सोडण्यात आली.