पुणे

Pune Mumbai Expressway Traffic Jam : एसटी प्रवाशांनाही कोंडीचा फटका; पुणे विभागाच्या १७२ शिवनेरी बस रद्द

पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडीचा फटका प्रवाशांसह एसटी प्रशासनालाही बसला.
Pune Mumbai Expressway Traffic Jam

Pune Mumbai Expressway Traffic Jam

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडीचा फटका प्रवाशांसह एसटी प्रशासनालाही बसला. पुण्याहून मुंबईला जाणाऱ्या पुणे विभागाच्या १७२ शिवनेरी बस बुधवारी रद्द झाल्या, तर नऊ सर्वसाधारण (लालपरी) बसदेखील रद्द केल्या आहेत. मुंबईहून पुण्याला येणाऱ्या बसनाही मोठा फटका बसला. परिणामी, एसटीच्या पुणे विभागाचे एक दिवसाचे सुमारे ५० लाखांचे नुकसान झाले आहे.

Loading content, please wait...
pune
accident
st bus
Traffic
gas tanker
pune mumbai express

Related Stories

No stories found.