Pune Mumbai Expressway Traffic Jam : एसटी प्रवाशांनाही कोंडीचा फटका; पुणे विभागाच्या १७२ शिवनेरी बस रद्द

पुणे - पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडीचा फटका प्रवाशांसह एसटी प्रशासनालाही बसला. पुण्याहून मुंबईला जाणाऱ्या पुणे विभागाच्या १७२ शिवनेरी बस बुधवारी रद्द झाल्या, तर नऊ सर्वसाधारण (लालपरी) बसदेखील रद्द केल्या आहेत. मुंबईहून पुण्याला येणाऱ्या बसनाही मोठा फटका बसला. परिणामी, एसटीच्या पुणे विभागाचे एक दिवसाचे सुमारे ५० लाखांचे नुकसान झाले आहे. .पुण्याहून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक ठप्प झाल्याने वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. यात खासगी वाहनांसह एसटी बसचाही समावेश होता. स्वारगेट, वल्लभनगर व वाकडेवाडी आगाराच्या एसटी बस अडकून पडल्याने चालक-वाहकांनी संबंधित आगारांना माहिती दिली. शिवाय, सोशल मीडियावरही माहिती उपलब्ध झाल्याने मंगळवारच्या रात्रीपासूनच एसटी प्रशासनाने गाड्या न सोडण्याचा निर्णय घेतला..वाहतूक कोंडीमुळे एसटी प्रशासनाने फेऱ्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. एसटी प्रशासन व प्रवाशांना कोंडीचा मोठा फटका बसला.- अरुण सिया, विभाग नियंत्रक, राज्य परिवहन महामंडळ, पुणेशेतमालाची बरीच नासाडी होण्याची शक्यता आहे. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत काय करावे, यासाठी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था किंवा मार्ग उपलब्ध नसणे हे प्रशासनाचे मोठे अपयश आहे. पर्यायी मार्ग नसल्यामुळे वाहतूक क्षेत्राचे प्रचंड नुकसान होत आहे. वाहनचालक व वाहनमालक प्रचंड त्रस्त झाले. मार्ग न मिळाल्याने आर्थिक नुकसान अटळ असून सरकारने भरपाई देण्याची तयारी दाखवावी, अशी ठाम मागणी आहे.- प्रमोद भावसार, अध्यक्ष, ऑल इंडिया मोटर ट्रान्स्पोर्ट काँग्रेस, नवी दिल्ली.जड वाहने कोंडीत सलग दोन दिवस अडकल्यामुळे वाहनमालकांवर गाडीचे हप्ते, चालकांचे पगार तसेच वाहनाच्या देखभाल व दुरुस्तीचा अतिरिक्त बोजा पडला आहे. विलंबाची कारणे ऐकून घेण्यास ग्राहक तयार नसल्याने भरपाई मिळणे कठीण झाले आहे. उलट विलंब शुल्क आकारले जाण्याची भीती आहे. दैनंदिन पुरवठ्याचा माल खराब होण्याची शक्यता आहे. जेएनपीटीसह तमिळनाडू व कर्नाटकहून येणारे निर्यात मालाचे कंटेनर अडकले आहेत.- अनुज जैन, सचिव, असोसिएशन ऑफ ट्रान्स्पोर्ट, पूना.मला कामासाठी मुंबईला जायचे होते, मात्र पोहोचता आले नाही. पर्यायी मार्गांवरही मोठी कोंडी असल्याने गैरसोय झाली. अखेर काम लांबणीवर टाकावे लागले. बुधवारपासून तीन दिवस पुरवठा करण्यासाठी घेतलेल्या ऑर्डर रद्द कराव्या लागत असून त्याचा थेट परिणाम कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांवर होत आहे. नुकसानाची भरपाई कोण देणार? पर्यायी मार्गांची व्यवस्था करण्यात सरकार अपयशी ठरल्यामुळेच या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे.- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी चिंचवड लघुउद्योजक संघटना.वायुगळती झाल्यामुळे टँकर काढण्यास विलंब लागला आहे. सर्व यंत्रणांच्या सहकार्याने टँकर काढण्याचे आणि वाहतूक सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. भविष्यात असे प्रकार रोखण्यासाठी तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने तातडीने उपाययोजना करण्यात येणार आहे.- राकेश सोनवणे, कार्यकारी अभियंता, एमएसआरडीसीअपघाताची माहिती मिळताच ३२ जणांचे पथक रात्री साडेदहाच्या सुमारास घटनास्थळी दाखल झाले. वायुगळती रोखण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले.- सारंग कुर्वे, सहाय्यक कमान्डट, एनडीआरएफ.मंगळवारी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास अपघाताची माहिती मिळाली. पुण्याकडून मुंबईकडे जाणारी वाहने तातडीने पुण्याकडे येणाऱ्या मार्गिकेवर वळवली. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.- तानाजी चिखले, पोलिस अधीक्षक, महामार्ग पोलिस, रायगडपुणे विभागाला बसलेला फटका१७२ - शिवनेरी गाड्या रद्द९ - लालपरी गाड्या रद्द१३,००० - किमीची दैनंदिन वाहतूक५० लाखांचे - एका दिवसात नुकसान.