Pune News: गणेशखिंड रस्त्यावरील कोंडीमुळे मनस्ताप; विद्यापीठाजवळील यू-टर्न धोकादायक, नियमभंगामुळे अपघातांत वाढ!

औंध : गणेशखिंड रस्त्यावरील ब्रेमेन चौक आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाजवळील कॉसमॉस बँक येथील यू-टर्न वाहनचालकांसाठी धोकादायक ठरत आहे. या परिसरात दररोज वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत असल्याने वाहनचालकांना प्रचंड मन:स्ताप होतो. त्यामुळे अपघातप्रवण आणि सतत कोंडी होणाऱ्या ठिकाणी पुरेसे वाहतूक पोलिस नेमण्याची, तसेच गांभीर्याने लक्ष देऊन ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. गणेशखिंड रस्ता, ब्रेमेन चौक आणि एनसीएल परिसरात सकाळी आणि सायंकाळी वाहनांची मोठी वर्दळ असते. विशेषतः कॉसमॉस बँकेजवळील यू-टर्नवरून सेनापती बापट रस्त्याकडे वळताना वाहनचालकांना कसरत करावी लागते. या ठिकाणी दुचाकी, चारचाकी आणि सार्वजनिक वाहतुकीची वाहने एकाच वेळी वळण घेत असल्याने गोंधळ निर्माण होतो. अनेक चालक घाईत वळण घेत असल्याने गंभीर अपघात होण्याची शक्यता असते. काही वाहनचालक विरुद्ध दिशेने येत असल्याने पादचाऱ्यांसाठीही हा परिसर अधिकच धोकादायक ठरत आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिक आणि प्रवाशांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.रेंजहिल कॉर्नर आणि खैरेवाडी येथून विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या वाहनांमुळे औंधकडून शिवाजीनगरकडे जाणाऱ्या वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण होतो. सध्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासमोरील चौकात उड्डाण पुलाचे काम सुरू असल्याने बाणेर फाटा ते आचार्य आनंद ऋषीजी चौकापर्यंत वाहनांच्या रांगा लागतात. पाषाणकडे जाताना कोंडी नसली तरी; तिकडून येताना अभिमानश्री सोसायटी ते सकाळनगरदरम्यान मात्र चालकांना कोंडीत अडकून पडावे लागते. परिणामी नोकरदार, विद्यार्थी आणि रुग्णवाहिकांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना विलंब होतो.येथील वाहतुकीच्या गोंधळामुळे पादचाऱ्यांना हा रस्ता ओलांडणे जिकिरीचे झाले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी वाहतूक दिवा नियंत्रण व्यवस्था कार्यान्वित करावी किंवा पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे. महापालिका आणि वाहतूक विभागाने याकडे तातडीने लक्ष देऊन ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.नियम तोडून विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या वाहनचालकांवर नियमित कारवाई केली जाते. कोंडी टाळण्यासाठी पोलिस कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. पाषाण आणि औंध रस्त्यावर गतिरोधक, तसेच कॉसमॉस बँक व भोसलेनगर येथे रम्बलर बसविण्यासाठी महापालिकेला पत्र दिले आहे.- सचिन खेतमाळीस, पोलिस उपनिरीक्षक, चतुःशृंगी वाहतूक विभाग.पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेवेळी काढण्यात आलेले गतिरोधक महापालिकेने पूर्ववत करावेत. गतिरोधक नसल्याने वाहनांचा वेग वाढून अपघात होत आहेत, यात जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.- सिकंदर सोनवणे, रहिवासी, औंध