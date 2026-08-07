‘ट्रॅफिक बडी’चे आहे लक्ष; व्हॉट्सॲपवरून थेट तक्रार

पिंपरी, ता. ७ : वाहतूक कोंडी, नो-पार्किंगमधील वाहने, रस्त्यावर उभी केलेली अवजड वाहने, चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालविणे, सिग्नल तोडणे अशा वाहतूक नियमभंगाच्या घटनांबाबत नागरिकांना आता प्रत्यक्ष पोलिस ठाणे अथवा वाहतूक विभागात न जाता व्हॉट्सॲप चॅटबॉटच्या माध्यमातूनही कळविता येत आहेत. ‘ट्रॅफिक बडी’ या डिजिटल उपक्रमामुळे नागरिक आणि वाहतूक पोलिसांमधील संवाद अधिक वेगवान झाला असून तक्रारींवर तत्काळ कारवाई करण्यास मदत होत आहे. जुलै महिन्यात ‘ट्रॅफिक बडी’च्या माध्यमातून २५७५ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून यामध्ये सर्वाधिक वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनाबाबतच्या ९४५ तर त्या खालोखाल बेकायदा पार्किंगबाबतच्या ७८८ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे प्रकार नागरिकांना पुराव्यासह मांडता यावेत, म्हणून पिंपरी-चिंचवड वाहतूक पोलिसांनी ‘हॉट्सॲप चॅट बॉट’ सुरु केला आहे. १८ जून २०२५ पासून हा उपक्रम सुरु झाला आहे. ८७८८६४९८८५ हा क्रमांक आपल्या मोबाइलमध्ये जतन केल्यास या ‘ट्रॅफिक बडी व्हाट्सअप चॅट बॉट’ नंबरद्वारे, नागरिकांना तक्रार करता येते. एखाद्या नागरिकाने संदेश पाठविल्यानंतर त्याला भाषा निवडण्याचा पर्याय येतो. त्यानंतर नाव विचारले जाते. मग वाहतूक नियमाचे उल्लंघन, वाहतूक कोंडी, अनियमितता, खराब रस्ता, अवैध पार्किंग, वाहतूक सिग्नल समस्या, सूचना शेअर करा, जड-अवजड वाहनांद्वारे वाहतुकीचे उल्लंघन, असे मुद्दे दिले जातात.
जी समस्या अथवा तक्रार असल्यास त्याचा क्रमांक टाकल्यानंतर एक लिंक येते. त्यावर क्लिक करून फोटो अपलोड करता येतो. ही माहिती वाहतूक शाखेच्या नियंत्रण कक्षात पोहोचते. संबंधित वाहतूक विभागाला तक्रारीबाबत कळविले जाते. त्यानंतर पुढील कार्यवाही होते. यामुळे पोलिस व कॅमेऱ्यांच्या अपरोक्ष घडणाऱ्या वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनाच्या घटना पोलिसांपर्यंत पोहोचतात.
दृष्टिक्षेपात
एक ते ३१ जुलैदरम्यान प्राप्त झालेल्या तक्रारी
प्रकार कारवाई
-वाहतूक नियमांचे उल्लंघन ९४५
-वाहतूक कोंडी ३५५
-अनियमितता २२
-खराब रस्ते ७७
-बेकायदा पार्किंग ७८८
-ट्रॅफिक सिग्नल ५६
-जड-अवजड वाहनांद्वारे नियम उल्लंघन २३
-इतर सूचना ५८
-फेटाळलेल्या तक्रारी २५१
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एकूण २५७५
या उपक्रमामुळे वाहतुकीसंदर्भातील समस्या आमच्यापर्यंत पोहचत आहेत. नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारीची तात्काळ दाखल घेऊन कार्यवाही केली जात आहे. यामुळे वाहतूक सुरळीत राखण्यासह अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होत आहे.
- विक्रांत देशमुख, पोलिस उपायुक्त, वाहतूक शाखा, पिंपरी चिंचवड
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