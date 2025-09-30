Pune Traffic: त्रिमूर्ती चौकात कोंडीमुळे नागरिक हैराण; रस्त्यावर थांबणाऱ्या पीएमपी, रिक्षाची गर्दी व बेकायदा पार्किंगमुळे वाहतूक संथ

धनकवडी : भारती विद्यापीठ परिसर ते त्रिमूर्ती चौक या मार्गावर खासगी वाहनांची वाढती संख्या, बसस्थानकाजवळ थांबणाऱ्या पीएमपी बस, रिक्षाची गर्दी व रस्त्यालगतची पार्किंग यामुळे वाहतुकीचा वेग कमी होतो. परिणामी, वाहनांच्या रांगा लागतात. सकाळ आणि संध्याकाळी होणाऱ्या या कोंडीचा विद्यार्थी व कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना दरररोज सामना करावा लागतो..त्रिमूर्ती चौकात कोंडीमुळे तासनतास वाहनचालक अडकून पडतात. संथ वाहतुकीमुळे धनकवडीला जाण्यासाठी तब्बल अर्धा ते पाऊण तास लागतो. पूर्वकल्पना असतानाही प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलली जात नसल्याने नागरिक वैतागले असून, आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे..धनकवडीकडून भारती विद्यापीठाकडे जाण्याकरिता व पुढे दत्तनगर चौकाकडे जाण्यासाठी त्रिमूर्ती चौकातून जावे लागते. तसेच भारती विद्यापीठ मागील परिसरात अनेक विद्यार्थी राहत असल्याने रस्त्यावर चालणाऱ्यांची संख्या अधिक असते. याशिवाय, वाहनांची संख्याही खूप असते, त्यात अरुंद रस्ता व रस्त्याच्या बाजूने असणारी दुकाने आणि दुकानामध्ये जाणारे ग्राहक त्यांची वाहने रस्त्यावर लावत असल्याने कोंडीची समस्या निर्माण होते..काहीजण सार्वजनिक जागेवर स्टॉल लावून व्यवसाय करतात. तसेच, दुकानदारांनी आपली दुकाने सोडून पुढे रस्त्यात पत्र्याचे शेड उभे केली आहेत. कोंडीतून मार्ग काढत पुढे जाणे महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थ्यांना कठीण झाले आहे. तसेच, वायू व आवाज प्रदूषणाची समस्याही तीव्र झाली असून अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे ही समस्या लवकर सोडवावी, अशी मागणी स्थानिक करत आहेत..येथील दुकानदारांनी रस्त्यावर पत्र्याचे शेड उभे केले आहेत. त्यात भर म्हणजे दुचाकी व चारचाकी वाहने बेशिस्तीने उभी करण्यात येतात. तसेच रस्ता अरुंद असल्यामुळे चारही बाजूने कोंडी होते. .- दादा देवकर, स्थानिक रहिवासी.Sangvi Traffic : चौक रुंद, रस्ते प्रशस्त; मात्र पार्किंग बेशिस्त, सांगवीकरांची घुसमट; वाहतूक पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाईचा फार्स.या मार्गावरील कोंडी लक्षात घेऊन चारही बाजूला ‘नो पार्किंग झोन’ करण्याचे नियोजन आहे. चुकीच्या पार्किंगवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. मात्र, कायमस्वरूपी उपाय म्हणून सिग्नलचे सुयोग्य नियोजन व रस्त्यांचे रुंदीकरण गरजेचे आहे.- राजकुमार बोराडे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक,भारती विद्यापीठ वाहतूक पोलिस विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.