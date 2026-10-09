पुणे

Navratrotsav : नवरात्रोत्सवानिमित्त पोलिसांनी वाहतुकीत केले बदल

शारदीय नवरात्रोत्सवानिमित्त पुणे वाहतूक पोलिसांनी वाहतूक बदल केले आहेत.
pune Traffic Diversions in navratroytsav

pune Traffic Diversions in navratroytsav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - शारदीय नवरात्रोत्सवानिमित्त वाहतूक पोलिसांनी वाहतूक बदल केले आहेत. श्री तांबडी जोगेश्वरी मंदिर, श्री चतु:शृंगी मंदिर, भवानी पेठेतील श्री भवानी माता मंदिर, सारसबाग येथील श्री महालक्ष्मी मंदिर परिसर या भागातील रस्ते वाहतुकीस बंद करण्यात आले आहेत.

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