Tukoba Palkhi : तुकोबारायांच्या पालखीमुळे वाहतुकीत बदल

पुणे - श्री संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे मंगळवारी (ता. ७) श्री क्षेत्र देहू येथून प्रस्थान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात ११ ते १५ जुलै या कालावधीत बंदोबस्त ठेवला आहे. तसेच पालखी मार्गावरील वाहतुकीमध्ये बदल केला आहे, याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी काढले आहेत..लोणी काळभोर ते यवत मुक्काम : १२ जुलैला पहाटे २ पासून रात्री १२ पर्यंत पुण्याकडून सोलापूरकडे जाणारी वाहने वाघोली-केसनंद-राहू-पारगाव-चौफुला या मार्गाचा वापर करतील. तसेच सोलापूरकडून पुण्याकडे येणारी वाहने चौफुला-पारगाव-राहू-केसनंद-वाघोली या मार्गाचा वापर करतील.यवत ते वरवंड मुक्काम : १३ जुलैला पहाटे दोनपासून रात्री १२ पर्यंत पुण्याकडून सोलापूरकडे जाणारी वाहने हडपसरवरून मगरपट्टा मार्गे-लोणीकंद-केसनंद-वाघोली-राहू-पारगाव-न्हावरे-काष्टी-दौंड-कुरकुंभमार्गे जातील. तर सोलापूरकडून पुण्याकडे येणारी वाहने कुरकुंभ-दौंड-काष्टी-न्हावरे-पारगाव-राहू-वाघोली-पुणे मार्गाचा वापर करतील..वरवंड ते उंडवडी मुक्काम : १४ जुलैला पहाटे दोनपासून १२ पर्यंत पुण्याकडून सोलापूरकडे जाणारी वाहने चौफुला-पारगाव-न्हावरे-काष्टी-दौंड-कुरकुंभ या मार्गाचा वापर करतील. तसेच १४ जुलैला पहाटे दोन ते रात्री १२ पर्यंत बारामती ते पाटस व बारामती ते दौंड हा रस्ता बंद राहील. येथील वाहतूक भिगवणमार्गे बारामतीला जाईल व बारामतीकडून येताना भिगवणमार्गे सोलापूर-पुणे रस्त्याला येईल. पाटस-बारामतीला जाणारी वाहने पाटस-चौफुला-सुपा-लोणीपाटी-बारामती या मार्गाने जातील.उंडवडी ते बारामती मुक्काम : १५ जुलैला पहाटे दोन ते रात्री १२ पर्यंत बारामती ते पाटस व बारामती ते दौंड हा रस्ता बंद राहील. ही वाहतूक भिगवणमार्गे सोलापूर-पुणे रस्त्याने जाईल..बारामती ते सणसर मुक्काम : १६ जुलैला पहाटे दोन ते १२ पर्यंत जंक्शन ते बारामती हा वाहतुकीचा रस्ता बंद करण्यात येणार असून वालचंदनगर व इंदापूरकडून येणारी वाहतूक जंक्शन येथून कळसमार्गे बारामती-अष्टीकडे वळविण्यात येत आहे. बारामतीकडून येणारी वाहतूक भिगवण कळसमार्गे जंक्शनकडे जाईल.सणसर ते निमगाव केतकी मुक्काम : १७ जुलैला पहाटे दोनपासून १८ जुलैला रात्री १२ पर्यंत बारामतीकडून इंदापूरकडे जाणारी सर्व प्रकारची वाहने बारामती-कळंब-बावडा-इंदापूर व बारामती-भिगवण-इंदापूर या मार्गाचा वापर करतील. इंदापूरकडून बारामतीकडे जाणारी सर्व वाहने इंदापूर-बावडा-कळंब-बारामती व इंदापूर-भिगवण-बारामती या मार्गाचा वापर करतील..निमगाव केतकी ते इंदापूर मुक्काम : १८ जुलैला पहाटे दोनपासून ते रात्री १२ पर्यंत निमगाव केतकीकडून इंदापूरकडे जाणारी वाहतूक बंद राहील. ही वाहने लोणी देवकर-कळंब-जंक्शनमार्गे बारामती किंवा लोणी-देवकर-भिगवणमार्गे बारामतीकडे जातील.इंदापूर : १९ जुलैला पहाटे चारपासून रात्री आठपर्यंत अकलूजकडून बारामतीकडे जाणारी वाहतूक अकलुज-बावडा-नातेपुते-बारामतीमार्गे जाईल. अकलूजकडून बारामती व पुण्याला जाण्यासाठी इंदापूर मुख्य महामार्गाचा वापर करावा. १९ जुलैला इंदापूर शहरातील जुना पुणे-सोलापूर रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करणार असून, त्यावरील वाहतूक मालोजीराजे चौक ते महात्मा फुले चौक अशी बायपासने वळविली जाईल..इंदापूर ते सराटी मुक्काम : १९ जुलैला पहाटे दोनपासून रात्री १२ पर्यंत इंदापूर-अकलूज रस्त्यावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद राहील. इंदापूर ते अकलूज या मार्गावरील वाहने इंदापूर-हिंगणगाव-टेंभुर्णी-गणेशगाव-माळीनगर-अकलूज या मार्गाचा वापर करतील. तसेच अकलूज ते इंदापूर मार्गावरील वाहने अकलूज-नातेपूते-वालचंदनगर-जंक्शन-भिगवण या मार्गाचा वापर करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.