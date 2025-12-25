पुणे

Pune News : विजयस्तंभ अभिवादनानिमित्त नगर रस्त्यावर वाहतुकीत बदल

विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी एक जानेवारी रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे-नगर महामार्गासह परिसरातील वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - कोरेगाव भीमा येथील ऐतिहासिक विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी एक जानेवारी रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे-नगर महामार्गासह परिसरातील वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत. संभाव्य गर्दी, नागरिकांची सुरक्षितता आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी ३१ डिसेंबर रोजी दुपारी दोन वाजल्यापासून एक जानेवारी रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत हे बदल लागू राहतील.

