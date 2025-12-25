Pune News : विजयस्तंभ अभिवादनानिमित्त नगर रस्त्यावर वाहतुकीत बदल

पुणे - कोरेगाव भीमा येथील ऐतिहासिक विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी एक जानेवारी रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे-नगर महामार्गासह परिसरातील वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत. संभाव्य गर्दी, नागरिकांची सुरक्षितता आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी ३१ डिसेंबर रोजी दुपारी दोन वाजल्यापासून एक जानेवारी रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत हे बदल लागू राहतील..विजयस्तंभ अभिवादनासाठी राज्यभरातून मोठ्या संख्येने अनुयायी येण्याची शक्यता लक्षात घेता, पुणे-नगर महामार्ग, वाघोली, लोणीकंद, शिक्रापूर, तुळापूर फाटा, पेरणे फाटा, वढू बुद्रूक, सणसवाडी, खराडी बायपास, शेवाळवाडी आदी मार्गांवरील वाहतूक नियंत्रित करण्यात येणार आहे. अत्यावश्यक सेवेतील वाहने वगळता इतर सर्व वाहनांना अनेक मार्गांवर प्रवेश बंद राहील..मुख्य मार्गांवर प्रवेश बंद -पुणे शहरातून नगरकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी खराडी बाह्यवळण- वाघोली- लोणीकंद- शिक्रापूर- तुळापूर फाटा या मार्गांवर ठिकठिकाणी वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार आहे. सोलापूर रस्त्यावरील थेऊर फाटा, कोळवडी, केसनंद, मगरवस्ती, खंडोबाचा माळ या भागांतही सर्वसाधारण वाहनांना प्रवेशास बंदी राहील. मुळा-मुठा व इंद्रायणी नदीवरील काही पूल जड वाहनांसाठी बंद राहणार आहेत..अवजड वाहनांना बंदी -या कालावधीत पुणे शहराच्या हद्दीत ट्रक, डंपर, मिक्सर, बल्कर, जेसीबी, रोड रोलर, मल्टी अॅक्सल वाहने आदी जड व अवजड वाहनांना प्रवेश बंदी राहील. अंतर्गत शहरातील जड वाहतूक पूर्णतः थांबविण्यात येणार आहे. वाहनचालकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..पोलिस प्रशासन सज्ज -कोरेगाव भीमा, पेरणे गाव आणि विजयस्तंभ परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. पुणे ग्रामीण पोलिस आणि शहर पोलिस, वाहतूक शाखा यांच्यात समन्वय ठेवण्यात आला आहे. नागरिकांनी पोलिसांना सहकार्य करावे, नियमांचे पालन करावे. अनावश्यक गैरसोय टाळण्यासाठी नियोजित मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी केले आहे..वाहनतळाची व्यवस्था :(चारचाकी वाहनांसाठी)लोणीकंद येथील ‘आपले घर’, बौद्ध वस्ती शेजारीतुळापूर फाटा, स्टफ कंपनीशेजारी(दुचाकी वाहनांसाठी)लोणीकंद ‘आपले घर’ शेजारीमोनिका हॉटेलशेजारीतुळापूर फाटा, रौनक स्वीटजवळ(बस व टेम्पो)लोणीकंद ‘आपले घर’ सोसायटी पाठीमागे मोकळी जागाथेऊर रस्ता, खंडोबाचा माळ.पर्यायी मार्ग :१. पुण्याकडून नगरकडे जाणाऱ्या वाहनांनी खराडी बाह्यवळण मार्गाने मुंढवा, मगरपट्टा चौक, पुणे- सोलापूर रस्ता, केडगाव चौफुला, न्हावरा, शिरुरमार्गे नगर रस्त्याकडे जावे.२. सोलापूर रस्त्याने आळंदी, चाकणकडे जाणाऱ्या वाहनांनी हडपसर, मगरपट्टा चौक, खराडी बाह्यवळण मार्गावरुन विश्रांतवाडीकडे आणि तेथून आळंदी आणि चाकणकडे जावे.३. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कात्रजमार्गे मंतरवाडी फाटा, मगरपट्टा चौकातून नगरकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांनी हडपसर येथून केडगाव चौफुलामार्गे शिरुरकडे जावे.४. मुंबईकडून नगरकडे जाणाऱ्या वाहनांनी वडगाव मावळ, चाकण, खेड, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटामार्गे नगरकडे जावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.