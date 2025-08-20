पुणे

Pargaon News : घोडनदीला आलेल्या पुरामुळे लाखणगाव येथील पुलावरून पाणी वाहु लागल्याने बेल्हे जेजुरी महामार्गावरील वहातुक ठप्प

डींभा धरण भरल्याने धरणाच्या पाचही दरवाजातुन आज बुधवारी पहाटे पासुन घोडनदीत मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडण्यास सुरुवात केल्याने घोडनदीला आला पुर.
belhe jejuri bridge under flood water
belhe jejuri bridge under flood watersakal
सुदाम बिडकर
Updated on

पारगाव - डींभा धरण भरल्याने धरणाच्या पाचही दरवाजातुन आज बुधवारी पहाटे पासुन घोडनदीत मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडण्यास सुरुवात केल्याने घोडनदीला पुर आला आहे. आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्वभागातील गावामध्ये नदी काठावर असलेले शेतांमध्ये पाणी घुसल्याने पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

