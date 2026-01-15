पुणे

Pune Mumbai Traffic Jam : पुणे-मुंबई महामार्गावर वाहतूक कोंडी! सुट्टीमुळे पर्यटनस्थळाकडे जाणा-या पर्यटकांना मनस्ताप

Pune Mumbai Old Highway Traffic Jam: सुट्टीमळे पर्यटनस्थळाकडे जाणा-या पर्यटकांच्या वाढत्या वाहन संख्येमुळे आज पुणे-मुंबई महामार्गावर वाहतूक कोंडी वाढली.
सकाळ वृत्तसेवा
