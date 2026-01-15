Pune Mumbai Traffic Jam : पुणे-मुंबई महामार्गावर वाहतूक कोंडी! सुट्टीमुळे पर्यटनस्थळाकडे जाणा-या पर्यटकांना मनस्ताप

सोमाटणे - सुट्टीमळे पर्यटनस्थळाकडे जाणा-या पर्यटकांच्या वाढत्या वाहन संख्येमुळे आज पुणे-मुंबई महामार्गावर वाहतूक कोंडी वाढली..काल मकरसंक्रातीची सुट्टी तर आज महानगरापिलिका मतदानामुळे सुट्टी असलेल्या काही कारखान्यातील नोकरवर्ग, कामगारांनी सकाळी मतदानाचा हक्क बजवल्यानंतर एक दिवशीय पर्यटनाचा बेत आखून पर्यटनासाठी घराबाहेर पडले..याचा परिणाम पुणे-मुंबई महामार्गावर दोन्ही बाजूने वाहनांची संख्या अचानक वाढल्याने आज सकाळीच दहा वाजण्याच्या सुमारास सोमाटणेफाटा येथे वाहतूक कोंडीला सुरुवात झाली. त्यात आणखी भर संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊसवाहक वाहने व ट्रॅक्टरची पडली..त्यामुळे आज सकाळीच वाहतूक कोंडीला सुरुवात झाली.या वाहतूक कोंडीमुळे वेळेत इच्छित स्थळी जाणा-या अनेक प्रवासांना वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागला. दुपारी आणखी प्रवाशी व पर्यटकांची संख्या वाढण्याची शक्यता असल्याने वाहतूक कोंडी आणखी वाढू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.