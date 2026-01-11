पावती न फाडता पैसे घेऊन गाड्या सोडा, संध्याकाळी भेटा; वरिष्ठांकडून सतत त्रास, ट्राफिक पोलिसाने चिठ्ठी लिहून ठेवली अन्...

पुणे

Pune : पुण्यात तळेगाव दाभाडे इथं वाहतूक पोलीस असलेल्या कर्मचाऱ्यानं चिठ्ठी लिहून वरिष्ठांवर गंभीर असे आरोप केले आहेत. यानंतर संबंधित पोलीस कर्मचारी बेपत्ता झाल्यानं पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे.
Pune Traffic Cop Goes Missing After Leaving Note Alleging Harassment

पुण्यात वाहतूक पोलिसाने वरिष्ठांच्या त्रासाला कंटाळून आयुष्य संपवत असल्याची चिठ्ठी लिहून ठेवली असून तो बेपत्ता झाल्यानं खळबळ उडाली आहे. माधव केरबा डोके असं ३६ वर्षीय वाहतूक पोलिसाचं नाव आहे. वरिष्ठांकडून पावती न फाडता वाहनं सोडण्यासाठी दबाव टाकला जात होता असा धक्कादायक आरोपही चिठ्ठीत माधव डोके यांनी केलाय. यामुळे पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे.

