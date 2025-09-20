पुणे

Pune News: हिंजवडीतील ट्रॅफिकचा प्रश्न सुटणार... लवकरच धावणार हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो, 'ही' असतील स्थानके

Hinjawadi Metro: पुण्यातील ट्रॅफिकचा प्रश्न आता सुटणार आहे. हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गाचे काम प्रगतिपथावर आहे. आतापर्यंत किती काम झाले आहे आणि मेट्रो कधीपर्यंत सुरू होणार आहे, याची संपूर्ण माहिती या बातमीत वाचता येईल.
pune metro

pune metro

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. ज्या भागात प्रवाशांना सर्वाधिक ट्रॅफिकचा सामना करावा लागतो, त्या हिंजवडीत आता लवकरच मेट्रो धावणार आहे. हिंजवडी आयटी हब म्हणून ओळखले जाते, त्यामुळे अनेक लोक रोजगारासाठी येथे जातात. त्यांच्यासाठी देखील हा मोठा दिलासा आहे. वाकड आणि हिंजवडीतील नागरिकांचा पुणे प्रवास आता सोपा आणि आरामदायी होणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Hinjewadi
Traffic
Hinjwadi Metro trial run

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com