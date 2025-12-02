Metro Work : सिंहगड रस्त्यावर वाहतूक मंदावणार! उड्डाण पूल ६६ ठिकाणी फोडणार, मेट्रोमुळे पुलाची रुंदी कमी होणार

पुणे - सिंहगड रस्त्यावर मेट्रोचे काम करताना उड्डाण पुलाचे काय होणार? नव्याने उभारलेला उड्डाण पूल पाडणार की बाजूला मेट्रोचे खांब येणार, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडत आहे. मात्र, उड्डाण पूल बांधतानाच मेट्रोच्या खांबांची जागा निश्चित केली असून, मेट्रोचे खांब उभारण्यासाठी ६६ ठिकाणी उड्डाण पुलाला छेद दिला जाणार आहे..त्यामुळे उड्डाण पुलाची रुंदी जवळपास प्रत्येकी दोन मीटरने कमी होईल, असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे मेट्रोचे काम सुरू असताना, नागरिकांना काही प्रमाणात त्रास सहन करावा लागणार आहे.केंद्र सरकारने नुकतीच खडकवासला ते हडपसर-खराडी आणि नळस्टॉप ते माणिकबाग या ३२ किलोमीटर लांबीच्या आणि ९८५८ कोटी रुपये खर्चाच्या नवीन मेट्रो मार्गाला मंजुरी दिली. सिंहगड रस्त्यावरील कोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेने ११८ कोटी रुपये खर्च करून उड्डाण पूल बांधला आहे..यामुळे बऱ्यापैकी वाहतुकीचा प्रश्न कमी झाला. पण हा उड्डाण पूल सुरू होऊन अवघे काही महिने झाले असताना, आता मेट्रोच्या कामासाठी उड्डाण पुलाची तोडफोड होणार का, मेट्रोचे खांब कुठे असणार, असे प्रश्न नागरिकांमध्ये उपस्थित होत आहेत.उड्डाण पुलाला छेद पाडून मेट्रोचे खांब वर जातील, तेव्हा सध्या अस्तित्वात असलेल्या उड्डाण पुलाच्या प्रत्येक बाजूची रुंदी ही जवळपास एक मीटरने कमी होईल. सध्या उड्डाण पुलाच्या प्रत्येक बाजूची रुंदी ७.३२४ मीटर आहे..मेट्रोचे खांब उभारल्यानंतर ही रुंदी ६.३२४ मीटर इतकी असणार आहे. दोन्ही बाजूने उड्डाण पुलावरचा रस्ता प्रत्येकी एक मीटरने कमी होणार आहे. मेट्रोचा विचार करून या उड्डाण पुलाची रुंदी जास्त ठेवण्यात आली असल्याचे महापालिका प्रशासनाने सांगितले..महामेट्रो-महापालिकेत समन्वयमहामेट्रोने खडकवासला ते खराडी या मेट्रो मार्गाचा ‘डीपीआर’ तयार केला. त्याचवेळी सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाण पुलाचे काम सुरू झाले होते. महामेट्रो आणि महापालिकेने समन्वय करून योग्य आराखडा केला. मेट्रोचे ‘अलाइनमेंट’ तपासून घेण्यात आले. त्यात ३९ खांबांसाठी उड्डाण पुलाच्या उताराचा भाग फोडावा लागला. मेट्रोचे काम सुरू झाल्यानंतर त्यावर खांबांचे पुढील बांधकाम करता येईल. यासाठी झालेला खर्च आता महापालिकेने केला असला, तरी पुढील खर्चातून तो महापालिका वळवून घेणार आहे..दृष्टिक्षेपात...उन्नत (इलोव्हेटेड) मेट्रोसाठी प्रत्येक ३० मीटरवर एक खांब उभा केला जाणारराजाराम पूल ते वडगावपर्यंत सुमारे १०५ मेट्रोचे खांब उभा केले जाणार३९ खांबांचे काम झाले आहेउर्वरित ६६ मेट्रोच्या खांबांसाठी उड्डाण पुलाला छेद पाडला जातीलउड्डाण पुलाच्यावर ५.५ मीटर उंचीवर मेट्रो मार्ग असणार आहे..सिंहगड रस्त्यावर उड्डाण पूल उभारताना मेट्रोच्या १०५ खांबांची ‘अलाइनमेंट’ केली आहे. त्यापैकी ३९ खांबांचा पाया घेण्याचे काम यापूर्वीच केले आहे. उर्वरित खांब उभारताना उड्डाण पुलाचा काही भाग कापून त्यावरून ते खांब वर जातील. हे खांब उभारल्यानंतर वाहतुकीसाठी दोन्ही बाजूला प्रत्येकी दोन मार्गिका उपलब्ध असतील, असे नियोजन महामेट्रोसोबत केले आहे.- संदीप पाटील, कार्यकारी अभियंता, प्रकल्प विभाग.सिंहगड रस्त्यावरून पुढील काही वर्षात मेट्रो धावणार आहे. पण उड्डाण पूल बांधल्यामुळे मेट्रोचा मार्ग कसा जाणार, मेट्रोचे खांब कसे उभे राहणार, हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. पुण्यात उड्डाण पूल चुकल्यामुळे नागरिकांचे कोट्यवधी रुपये वाया गेले आहेत. त्याची पुनरावृत्ती या ठिकाणी होऊ नये, त्यासाठी याचे व्यवस्थित सादरीकरण नागरिकांना होणे आवश्यक आहे.- अविनाश खंडारे, नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.