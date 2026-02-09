पुणे

CRPF Jawan Accident : बापाच्या डोळ्यांदेखत काळाची लेकावर झडप! अज्ञात वाहनाच्या धडकेत सीआरपीएफ जवानाचा मृत्यू

केंद्रीय राखीव पोलिस दलातील जवान महादेव दादा नाझीरकर यांचा रस्ता ओलांडताना अज्ञात वाहनाच्या धडकेत मृत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
पळसदेव - मराडेवाडी (ता. इंदापूर) येथील केंद्रीय राखीव पोलिस दलातील जवान महादेव दादा नाझीरकर (वय ३४) यांचा रस्ता ओलांडताना अज्ञात वाहनाच्या धडकेत मृत्यू झाला. पुणे- सोलापूर महामार्गावर लोणी देवकर येथील तोंडेवस्तीजवळ घडलेल्या या घटनेने संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून कुटुंबाचा आधार आणि देशाचा एक रक्षक गमावल्याने ग्रामस्थांकडून हळहळ व्यक्त होत आहे.

