Pune News : महम्मदवाडीत गृहप्रकल्पात काम करत असताना तोल जाऊन पडल्याने बांधकाम कामगाराचा मृत्यू

पुणे - महम्मदवाडी येथील एका नियोजित गृहप्रकल्पात काम करत असताना तोल जाऊन पडल्याने एका बांधकाम कामगाराचा मृत्यू झाला. ठेकेदाराने आवश्यक सुरक्षाविषयक साधने न पुरविल्यामुळे ही दुर्घटना घडल्याचे पोलिसांच्या चौकशीत समोर आले असून, त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..अरबाज कयामुद्दीन शेख (वय २४, रा. शिवनेरीनगर, कोंढवा) असे मृत्युमुखी पडलेल्या कामगाराचे नाव आहे. याप्रकरणी अरबाजचे वडील कयामुद्दीन अमीन शेख (वय ४५) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार ठेकेदार मुर्तुजा खुजेमा भोपाली (वय २९, रा. पिसोळी) याच्याविरुद्ध काळेपडळ पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..अरबाज शेख हा महम्मदवाडीतील एका गृहप्रकल्पात काम करीत असताना उंचावरून तोल जाऊन खाली पडला. त्याला तत्काळ रुग्णालयात हलविण्यात आले; मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला..तपासात ठेकेदाराने बांधकामस्थळी सुरक्षाविषयक नियमांचे पालन केले नसल्याचे उघड झाले. ठिकाणी संरक्षक जाळी नव्हती आणि कामगारांना हेल्मेटही पुरविले नव्हते, असे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक निरीक्षक अमित शेटे करीत आहेत..