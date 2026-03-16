Dog Attack : चाकणला भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात पादचारी महिलेचा मृत्यू

चाकण - येथे भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात रात्री दोनच्या सुमारास पुणे नाशिक महामार्गावरील आंबेठाण चौकाजवळील भराव मार्गखालील पर्यायी रस्त्यावरून जाणाऱ्या एका पादचारी महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. शोभा विजय वाघमारे (वय-३२ वर्ष, मूळ रा .देगलूर, जि.नांदेड) असे मृत्यू पावलेल्या महिलेचे नाव आहे. अशी माहिती चाकण उत्तर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र कदम यांनी दिली..चाकण, ता. खेड येथे ही धक्कादायक घटना आज सकाळी समोर आली. प्रशासनाने तातडीने भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या उपद्रवाबाबत उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. सहा भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात या महिलेचा मृत्यू झाला. या महिलेने दगड मारून कुत्र्यांना हुसकून लावण्याचा प्रयत्न केला परंतु तिचा प्रयत्न निष्फळ ठरला.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना सोमवारी सकाळच्या सुमारास उघडकीस आली. संबंधित महिला रात्री दोनच्या सुमारास रस्त्याने पायी चालत जात असताना अचानक भटक्या कुत्र्यांच्या टोळक्याने तिच्यावर हल्ला केला. त्यावेळी तिने दगड मारून कुत्र्यांना हुसकविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, कुत्र्यांनी तिच्यावर झडप घालत तिच्या पूर्ण शरीरावर गंभीर जखमा केल्या..हल्ला इतका भीषण होता की, महिलेला स्वतःचा बचाव करण्याची संधीही मिळाली नाही. महिलेच्या संपूर्ण शरीरावर मोठ्या प्रमाणात चावे घेतले अक्षरक्ष: लचके तोडले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाला, त्यात ती महिला जागीच गतप्राण झाली. त्यानंतर आज सकाळी विवस्त्र अवस्थेत पडलेला मृतदेह नागरिकांच्या नजरेस पडला त्यानंतर पोलिसांना माहिती देण्यात आली. पोलीस घटनास्थळी गेल्यानंतर पंचनामा करण्यात आला..चाकण परिसरात भटक्या कुत्र्यांची संख्या गेल्या काही महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. रात्री तसेच दिवसभर कुत्र्यांचे टोळके रस्त्यावर फिरत असतात त्यात अनेक वेळा नागरिकांवर धावून जातात. याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.या घटनेनंतर स्थानिक प्रशासन नगरपरिषदेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजिकरण, त्यांचे पुनर्वसन तसेच परिसरात तातडीने नियंत्रण मोहीम नगरपरिषदेने राबवण्याची मागणी नागरिक, कामगार यांनी केली आहे..चाकणनगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव यांनी सांगितले की,' चाकण नगरपरिषदेने भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याची मोहीम सुरू केलेली आहे. चारशे कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण केले आहे. तसेच भटक्या कुत्र्यांना पकडण्यात आलेले आहे.४ जानेवारी २०२६ ला सकाळी नऊ ते दुपारी एकच्या सुमारास चाकण येथे एका भटक्या पिसाळलेल्या कुत्र्याने ३३ जणांचा चावा घेतला होता. पुणे नाशिक महामार्गावर तळेगाव चौक, महात्मा फुले चौक, आंबेठाण चौक येथे ही घटना घडली होती. भटक्या कुत्र्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे यावर नियंत्रण येणे गरजेचे आहे..महिलेचा खून की कुत्र्यांचा चावाआंबेठाण चौकाजवळ भरावमार्गा खाली पर्यायी रस्त्यावर विवस्त्र अवस्थेत एका महिलेचा मृतदेह पडला अशी बातमी वेगात पसरली. त्यानंतर त्या महिलेचा खून करण्यात आला आहे, अशी चर्चा झाली. परंतु पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले त्यात त्या पादचारी महिलेला भटक्या कुत्र्यांनी घेरले, त्यावेळी तिने दगड उचलले, परंतु तिला प्रतिकार करता आला नाही.त्यानंतर सुमारे सहा कुत्र्यांनी तिच्यावर भयानक हल्ला केला व त्यात ती मृत्यूमुखी पडली असे स्पष्ट झाले. तिचा आकस्मिक मृत्यू म्हणून पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे असे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र कदम यांनी सांगितले.