Pune Accident : देवदर्शनाहून परतताना दिवे घाटात वडील, मुलीचा मृत्यू

पुणे - देवदर्शन करून घरी परतताना ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वार वडिलांसह मुलीचा मृत्यू झाला. दिवे घाटात सोमवारी रात्री अपघात घडला. यात दुचाकीवरील आठ वर्षांचा मुलगा गंभीर जखमी आहे..दुचाकीस्वार सुंदर कैलास गंगावणे (वय-३८), त्यांची मुलगी अनन्या (वय-१२, दोघे रा. उंड्री, कात्रज- कोंढवा रस्ता) अशी मृतांची नावे आहेत. अपघातात सोहम गंगावणे (वय-८) जखमी असून, त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी ट्रकचालक हनुमंत बाबूराव मलकापुरे (वय-३२, रा. नागेवाडी, ता. शिरूर अनंतपाळ, जि. लातूर) याला अटक केली..याबाबत अश्विनी पवार (रा. धनकवडी) यांनी फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. फिर्यादी पवार यांचे मामेभाऊ सुंदर गंगावणे, मुलगी अनन्या, मुलगा सोहम हे दुचाकीवरून रविवारी जेजुरीला दर्शनासाठी गेले होते. दिवे घाटात भरधाव ट्रकने दुचाकीला धडक दिली..अपघातात गंभीर जखमी झालेले सुंदर, अनन्या, सोहम यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. उपचारादरम्यान सुंदर आणि अनन्या त्यांचा मृत्यू झाला, तर सोहम याच्यावर उपचार सुरू आहेत. ट्रकचालकाला अटक झाली आहे.- अमोल मोरे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, फुरसुंगी पोलिस ठाणे.