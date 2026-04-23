Pune Crime: हडपसरमधील मगरपट्टा परिसरात घसरगुंडी कोसळून चिमुकलीचा मृत्यू; चेअरमनसह पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा, नेमकं काय घडलं!

पुणे : हडपसरमधील मगरपट्टा परिसरात सोसायटीच्या आवारात लोखंडी घसरगुंडी कोसळून साडेचार वर्षीय बालिकेचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. या प्रकरणी निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका ठेवत हडपसर पोलिसांनी सोसायटीच्या चेअरमनसह इतर पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..अनिका नवनाथ देवीकर (वय साडेचार वर्षे ) असे मृत्युमुखी पडलेल्या बालिकेचे नाव आहे. याबाबत तिचे वडील नवनाथ पांडुरंग देवीकर (वय ३४, रा. वेदविहार सोसायटी, नोबल हॉस्पिटलजवळ, मगरपट्टा, हडपसर) यांनी हडपसर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सात एप्रिल रोजी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास अनिका सोसायटीच्या आवारात खेळत होती. सोसायटीत लहान मुलांसाठी बसविण्यात आलेल्या लोखंडी घसरगुंडीचा आधार व्यवस्थित नसल्याने ती अचानक कोसळली. या अपघातात अनिकाच्या डोक्याला, चेहऱ्याला आणि मानेस गंभीर दुखापत झाली. बेशुद्ध अवस्थेत तिला तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला..या घटनेपूर्वी घसरगुंडी व्यवस्थित बसविलेली नसल्याची बाब अनिकाचे वडील नवनाथ यांनी सोसायटीचे चेअरमन आणि पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. ती काढून टाकण्याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही योग्य ती कार्यवाही करण्यात आली नाही, असे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास हडपसर पोलिसांकडून सुरू आहे.