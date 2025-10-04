Kothrud Crime : टीव्ही बंद करण्यास सांगितल्याने कोथरूडमध्ये पित्याचा खून; मुलाला घेतले ताब्यात

कोथरूड - डोळ्यात औषध घालताना टीव्ही बंद कर, असे सांगितल्याने चिडलेल्या मुलाने पित्याच्या गळ्यावर आणि कानावर चाकूने वार केले. त्यात गंभीर जखमी झालेल्या पित्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ऐन दसऱ्याच्या दिवशी घडलेल्या घटनेने कोथरूडमध्ये खळबळ उडाली..तानाजी अनंतराव पायगुडे (वय-७०) असे मृत्यमुखी पडलेल्या ज्येष्ठाचे नाव आहे. कोथरूडमधील जयभवानीनगर चाळीतील तानाजी पायगुडे हे वयोवृद्ध असतानाही रंगकाम करून कुटुंबाची उपजीविका भागवत होते..तानाजी पायगुडे यांच्या एका मुलाचे दहा वर्षांपूर्वी अपघातात निधन झाले. दुसरा मुलगा सचिन पायगुडे (वय ३३) हा एका चायनीज गाडीवर काम करत होता. तानाजी पायगुडे यांची पत्नी सुमन या वयोवृद्ध असून, वयोमानामुळे त्या देखील फारसे काही काम करू शकत नाहीत..अशातच टीव्ही बघत असलेल्या सचिनला त्याच्या पित्याने डोळ्यांमध्ये औषध टाकण्यासाठी सांगितले. या शुल्लक कारणावरून सचिनने घरातील चाकूने पित्यावर वार केले. हा प्रकार समजताच शेजाऱ्यांनी तानाजी पायगुडे यांना रुग्णालयात दाखल केले, परंतु उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला..या घटनेने वयोवृद्ध सुमन पायगुडे यांना मानसिक धक्का बसला असून, त्यांचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता परिसरातील महिलांनी व्यक्त केली. कोथरूड पोलिसांनी सचिनला ताब्यात घेतले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.