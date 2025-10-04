पुणे

Kothrud Crime : टीव्ही बंद करण्यास सांगितल्याने कोथरूडमध्ये पित्याचा खून; मुलाला घेतले ताब्यात

डोळ्यात औषध घालताना टीव्ही बंद कर, असे सांगितल्याने चिडलेल्या मुलाने पित्याच्या गळ्यावर आणि कानावर चाकूने वार केले.
tanaji paygude

tanaji paygude

sakal

प्रशांत पाटील
Updated on

कोथरूड - डोळ्यात औषध घालताना टीव्ही बंद कर, असे सांगितल्याने चिडलेल्या मुलाने पित्याच्या गळ्यावर आणि कानावर चाकूने वार केले. त्यात गंभीर जखमी झालेल्या पित्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ऐन दसऱ्याच्या दिवशी घडलेल्या घटनेने कोथरूडमध्ये खळबळ उडाली.

Loading content, please wait...
crime
Kothrud
Arrested
Accused
father and son

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com