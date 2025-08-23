Pune News : पतीला अर्ध यकृत दिल, प्रत्यारोपणनंतर पत्नीसह दोघांचाही मृत्यू; पुण्यातील रुग्णालयात घटनेने खळबळ

पुणे - डेक्कन येथील सह्याद्री रुग्णालयात यकृत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेनंतर पतीचा व त्यांना यकृत देणाऱ्या पत्नीचा सहा दिवसांनी मृत्यू झाला. नातेवाइकांनी रुग्णालयाकडून शस्त्रक्रियेत निष्काळजीपणा झाल्याचा आरोप केला आहे..तर, वैद्यकीय नियमांनुसार शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून प्रत्यारोपणानंतर पतीला हृदयविकाराचा झटका (कार्डिओजेनिक शॉक) आल्याने व पत्नीचा अचानक रक्तदाब खूप कमी झाला (हायपोटेन्सिव्ह शॉक) ने मृत्यू झाल्याचे रुग्णालयाच्या वतीने सांगण्यात आले..यामध्ये बापू बाळकृष्ण कोमकर (वय-४८) आणि त्यांची पत्नी कामिनी कोमकर (वय-४२, दोघेही रा. हडपसर) असे शस्त्रक्रियेनंतर मृत्यूमुखी पडलेल्या दांपत्याचे नाव आहे. बाळकृष्ण कोमकर यांना शेवटच्या टप्प्यातील यकृताचा आजार म्हणजे ‘लिव्हर सिरॉसिस हा होता. त्यांना यकृत प्रत्यारोपण करणे हाच शेवटचा पर्याय असल्याने पत्नी कामिनी यांनी त्यांचे अर्धे यकृत दान करण्याची तयारी दाखवली..अशा प्रकारच्या शस्त्रकि्रयांमध्ये दात्याचे अर्धे यकृत काढून ते रुग्णावर प्रत्यारोपित केले जाते. मग काही दिवसांनी ते दोघांच्याही यकृताची वाढ होत असते. त्यांना डेक्कन सह्याद्री रुग्णालयात दाखल केले. व १५ ऑगस्ट रोजी पत्नीच्या यकृताचा तुकडा काढून तो बाळकृष्ण यांच्यावर प्रत्यारोपित केला. मात्र काही तासांतच बाळकृष्ण यांचा मृत्यू झाला..कामिनी यांना कोणताही आजार नव्हता. त्यांच्यावरही रुग्णालयात उपचार सूरू होते. परंतु, त्यांचादेखील उपचारादरम्यान सहाव्या दिवशी मृत्यू झाला. याबाबत कामिनी यांचे भाऊ बलराज वाडेकर म्हणाले, "माझ्या बहिणीला मधुमेह किंवा उच्च रक्तदाबासारखा कोणताही आजार नव्हता. शस्त्रक्रियेपूर्वी डॉक्टरांनी तिला धोका फक्त ५ टक्के असल्याचे सांगितले होते..रुग्णालयाच्या निष्काळजीपणामुळे तिचा मृत्यू झाला आहे. माझा मेहुणा यांची प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया झाली आणि काही तासांतच मृत्यू झाला. याप्रकरणी आम्ही रुग्णालयाविरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार देखील करणार आहेत.’ बापू कोमकर हे खासगी कारखान्यात कामाला होते तर कामिनी या गृहिणी होत्या. शस्त्रक्रियेच्या खर्चासाठी त्यांनी घरही गहाण ठेवले होते..रुग्णालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की आम्ही कुटुंबीयांसोबत मनःपूर्वक सहानुभूती व्यक्त करतो. यकृत प्राप्तकर्ता रुग्ण यकृत विकारासह उच्च जोखमीचा होता. नियमानुसार कुटुंबीयांना जोखीम आधीच सांगण्यात आली होती. ही शस्त्रक्रिया वैद्यकीय प्रोटोकॉलनुसार करण्यात आली आहे..दुर्दैवाने, प्रत्यारोपणानंतर अवयव प्राप्तकर्त्याला कार्डिओजेनिक शॉक आला आणि सर्व प्रयत्न करूनही त्याला वाचवता आले नाही. दात्या महिलेची प्रकृती सुरवातीला चांगली होती, परंतु सहाव्या दिवशी तिला अचानक रक्तदाब कमी होऊन (हायपोटेन्सिव्ह शॉक) अनेक अवयव निकामी होऊ लागले व तिचा मृत्यू झाला.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.