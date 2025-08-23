पुणे

Pune News : पतीला अर्ध यकृत दिल, प्रत्यारोपणनंतर पत्नीसह दोघांचाही मृत्यू; पुण्यातील रुग्णालयात घटनेने खळबळ

यकृत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेनंतर पतीचा व त्‍यांना यकृत देणाऱ्या पत्‍नीचा सहा दिवसांनी मृत्यू झाला.
पुणे - डेक्‍कन येथील सह्याद्री रुग्णालयात यकृत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेनंतर पतीचा व त्‍यांना यकृत देणाऱ्या पत्‍नीचा सहा दिवसांनी मृत्यू झाला. नातेवाइकांनी रुग्णालयाकडून शस्त्रक्रियेत निष्काळजीपणा झाल्याचा आरोप केला आहे.

