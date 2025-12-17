Talegaon Dhamdhere Accident : तळेगावच्या जखमी झालेल्या 'त्या' युवकांचा मृत्यू

तळेगाव ढमढेरे - तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथून नारायणपूर (ता. पुरंदर) येथे श्री दत्ताच्या दर्शनासाठी गेलेल्या युवकांच्या दुचाकीला टेम्पोची धडक बसून झालेल्या अपघातात जखमी झालेल्या दोन युवकांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. दोन्ही युवकांवर मंगळवारी भीमाशेत येथे शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .समीर संभाजी ढमढेरे (वय २१) व सार्थक विजय ढमढेरे (वय २०) व दीपक दत्तात्रेय ढमढेरे हे तिघे युवक दुचाकीवरून गुरुवारी (ता. ११) नारायणपूर येथे देवदर्शनासाठी गेले होते. देवदर्शन करून तळेगाव ढमढेरे येथे घरी परतत असताना शिंदवणे घाटात समोरून भरधाव आलेल्या टेम्पोची त्यांच्या दुचाकीला जोरात धडक बसून अपघात झाला..त्यात समीर व सार्थक हे दोघे गंभीर जखमी झाले, तर दीपक किरकोळ जखमी झाला होता. समीर व सार्थक यांच्यावर पुणे येथील खासगी रुग्णालयात उपचार चालू होते. उपचार सुरू असताना मंगळवारी (ता. १६) दोघांचाही मृत्यू झाला. याबाबत दीपक ढमढेरे याने उरुळी कांचन (ता. हवेली) पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी टेम्पो चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.