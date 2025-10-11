पुणे

Wagholi News : वाघोलीत तरुणाच्या मृत्यूनंतर मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांसह सात जणांवर कारवाई

Pune News : वाघोलीतील उबाळेनगर परिसरात कोजागरी पौर्णिमेच्या देवीच्या मिरवणुकीदरम्यान ट्रॅक्टरवरील लोखंडी स्ट्रक्चरला विजेच्या तारेचा स्पर्श झाल्याने नितीन मोहन पवार (वय २३) या तरुणाचा विजेचा धक्का बसून दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, याप्रकरणी ७ जणांवर निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
वाघोली : उबाळेनगर परिसरात कोजागरी पौर्णिमेच्या दिवशी देवीच्या मिरवणुकीदरम्यान विजेचा धक्का बसून तरुणाचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी सात जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वाघोली पोलिसांनी मंडळाचे पदाधिकारी, ट्रॅक्टरचालक तसेच साउंड आणि सजावटीचे स्ट्रक्चर लावणाऱ्यांवर कारवाई केली आहे.

