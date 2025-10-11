Wagholi News : वाघोलीत तरुणाच्या मृत्यूनंतर मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांसह सात जणांवर कारवाई

वाघोली : उबाळेनगर परिसरात कोजागरी पौर्णिमेच्या दिवशी देवीच्या मिरवणुकीदरम्यान विजेचा धक्का बसून तरुणाचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी सात जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वाघोली पोलिसांनी मंडळाचे पदाधिकारी, ट्रॅक्टरचालक तसेच साउंड आणि सजावटीचे स्ट्रक्चर लावणाऱ्यांवर कारवाई केली आहे..नितीन मोहन पवार (वय २३, रा. उबाळेनगर, वाघोली) असे मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक अमोल भगवान काळे यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार मंडळाचे पदाधिकारी वसुंधरा शिवदास उबाळे, संदीप छबन वहाडणे, संजीव श्रीपती जगदाळे (रा. रेणुका पार्क, वाघोली), ट्रॅक्टरचालक सचिन राजू नलावडे, साउंड सिस्टीमचे मालक संकेत शिवाजी राऊत, मयूर मच्छिंद्र थोरात आणि मेहूल अविनाश नवले यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उबाळेनगर येथील रामदास शिवतेज मित्रमंडळाची देवीची मिरवणूक सोमवारी (ता. ६) रात्री आठच्या सुमारास सुयश मोटार दुकानाशेजारी पोहचली असता, ट्रॅक्टरवर लावलेल्या लोखंडी स्ट्रक्चरला महावितरणच्या विद्युत वाहिनीला स्पर्श झाला. त्यावेळी स्ट्रक्चरला धरून उभा असलेला नितीन पवार याला जोराचा विजेचा धक्का बसला..Pune News : राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत एनडीए कॅडेटने संपविले जीवन.तो जागीच बेशुद्ध पडला. मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि पोलिसांनी त्याला तत्काळ रुग्णालयात हलवले. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. घटनेनंतर वाघोली पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.