पुणे

अपघातात एक जण जागीच ठार

अपघातात एक जण जागीच ठार
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टुडे एकसाठी
अपघातात एक जण ठार
श्रीगोंदे, ता. ११ : जामखेड-शिक्रापूर महामार्गावर तालुक्यातील लिंपणगाव शिवारात आज (ता.११) दुचाकी व चारचाकी वाहनाचा भीषण अपघात झाला. यामध्ये दुचाकीस्वार जागीच ठार झाला. अपघातातील मृत तरुणाची अद्याप ओळख पटली नसून, अपघातानंतर चारचाकी वाहनचालक घटनास्थळाहून पसार झाला.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, श्रीगोंद्याहून काष्टीच्या दिशेने निघालेल्या चारचाकी वाहनाने समोरून दुचाकीवरून श्रीगोंद्याच्या दिशेने निघालेल्या दुचाकीस्वारास समोरून जोराची धडक दिली. ही धडक एवढी जोराची होती की दुचाकी जवळपास पन्नास फूट बाजूला फेकली गेली, तर दुचाकीस्वार काँक्रीट रस्त्यावर पडल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. चारचाकी वाहन उलटून बाजूच्या खड्ड्यात पडले. चालकाने वाहनातून बाहेर येत तेथून पळ काढला.
दरम्यान, अपघातात मृत्यू पावलेल्या तरुणाची ओळख पटविण्याचे काम श्रीगोंदे पोलिसांकडून सुरू आहे. श्रीगोंदे पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते.

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