Manchar Accident : मंचरजवळ एकलहरे येथे भीषण अपघात! पिंपरी-चिंचवडचे वास्तुविशारद आंबेगावे पती-पत्नी व सासूचा मृत्यू, दोन मुले गंभीर जखमी

मंचर - पुणे–नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर मंचरजवळील एकलहरे (ता. आंबेगाव) येथे रविवारी (ता. २२) रात्री उशिरा झालेल्या भीषण अपघातात पिंपरी-चिंचवड येथील तिघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्यांची दोन मुले गंभीर जखमी झाली आहेत. या घटनेमुळे परिसरासह पिंपरी-चिंचवड आणि लातूर जिल्ह्यात शोककळा पसरली आहे..मृतांमध्ये वास्तुविशारद मल्लिकार्जुन शिवराज आंबेगावे (वय ४२), त्यांची पत्नी वास्तुविशारद आरती मल्लिकार्जुन आंबेगावे (वय-४० आकुर्डी प्राधिकरण पिंपरी-चिंचवड) आणि सासू लता भाऊ तुपलोंढे (वय ६० रा.चिंतामणी चौक वाल्हेकरवाडी चिंचवड पुणे) यांचा समावेश आहे. तर मुलगा प्रेम (वय-२०) व मुलगी मृणाल (वय-१६) हे दोघे गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर मंचर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..नातेवाईकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंबेगावे कुटुंब नाशिक येथे देवदर्शनासह नातेवाईकांच्या लग्नाची बोलणी करण्यासाठी गेले होते. तेथून पुण्याकडे परतत असताना एकलहरे गावाजवळ त्यांच्या कारचा ताबा सुटला. कारने डिव्हायडर तोडत समोरून येणाऱ्या बसला जोरदार धडक दिली. या भीषण धडकेत कारचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. धडक इतकी जबरदस्त होती की, चालकासह तिघांचा जागीच मृत्यू झाला..अपघातानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. निलेश वळसे पाटील, सचिन मोढवे, बिपिन इंदोरे, प्रणिता घुले, अमित काटे हे नागरिक सर्वप्रथम घटनास्थळी दाखल झाले. कारमधून येणाऱ्या किंकाळ्यांमुळे परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येत होते.अन्य वाहनांच्या उजेडात तब्बल वीस मिनिटे प्रयत्न करून जखमी व मृतांना बाहेर काढण्यात आले मंचर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ व सहाय्य पोलीस निरीक्षक सुनील बडगुजर यांनी अपघातस्थळी ताबडतोब भेट देऊन मदत कार्याला गती दिली..जखमींना तातडीने मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विवेकानंद फसाले यांनी तपासणी करून तिघांचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. त्यानंतर जखमींना पुढील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले, तरी टायर फुटणे किंवा मागील वाहनाच्या हुलकावणीमुळे चालकाचे नियंत्रण सुटल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बस चालक राजू चत्रू राठोड (वय-३८ रा. उजळत, ता. शहादा, जि. नंदुरबार) यांच्या फिर्यादीवरून मंचर पोलिसांनी कार चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे..यशस्वी कारकीर्द; आयुष्याचा अचानक अंतमल्लिकार्जुन आंबेगावे हे पिंपरी-चिंचवड परिसरातील यशस्वी वास्तुविशारद होते. 'शिव असोसिएट्स' या संस्थेमार्फत त्यांनी बांधकाम क्षेत्रात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली होती. पीएमआरडीए अंतर्गत ६० हून अधिक प्रकल्प त्यांनी यशस्वीपणे पूर्ण केले होते. प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण पूर्ण करत त्यांनी कष्टाने उभी केलेली कारकीर्द अशी अचानक संपुष्टात आली..विशेष म्हणजे, काही वर्षांपूर्वी त्यांना गंभीर मूत्रपिंडाचा आजार झाला होता. त्या वेळी त्यांच्या पत्नी आरती यांनी किडनी दान करून त्यांना नवजीवन दिले होते. आज त्याच पत्नीचा आणि कुटुंबप्रमुखाचा एकाच अपघातात मृत्यू झाल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे.स्वप्नांच्या उंबरठ्यावरच आघातमुलगा प्रेम हा वास्तुविशारद शिक्षण घेत असून मुलगी मृणालने नुकतीच दहावीची परीक्षा दिली होती. सुट्टीचा काळ असल्याने कुटुंब देवदर्शनासाठी गेले असताना ही दुर्दैवी घटना घडली. त्यामुळे त्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरले असून नातेवाईक व मित्रपरिवारावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..अंधारामुळे मदतकार्याला अडथळादरम्यान, अपघातस्थळी गेल्या महिनाभरापासून रस्त्यावरील दिवे बंद असल्याने मदतकार्य करताना अडचणी आल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर संबंधित यंत्रणांच्या निष्काळजीपणाबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे.अपघातानंतर मृतदेहांचे शवविच्छेदन करून ते नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले असून, मूळ गावी बनशेळ्की, ता. उदगीर (जि. लातूर) येथे मल्लिकार्जुन व आरती या दांपत्याचे मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी रवाना करण्यात आले. तर सासू लता तुपलोंढे यांचा मृतदेह वाल्हेकरवाडी-चिंचवड येथे नेण्यात आला. अत्यंत जवळच्या नातेवाईकांचा झालेला मृत्यू हा परिसराला चटका लावणारा ठरला आहे.