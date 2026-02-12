Junnar Accident : शाळेच्या सहलीची एसटी बस उलटून भीषण अपघात, १५ विद्यार्थी गंभीर जखमी

ओतूर - जुन्नर तालुक्यातील खामुंडी व डुंबरवाडी गावच्या शिवेवर अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावर शैक्षणिक सहलीची एसटी बस गाडी महामार्गाच्या कडेला मोरीच्या कठड्याला धडकूण पलटी झाली असून १५ पूक्षा जास्त विद्यार्थी गंभीर जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे..सदर अपघात गुरुवारी ता.१२ सकाळी सात वाजे दरम्यान झाला असून या अपघात जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पिंपरी शहाली ता.नेवासा जि.अहिल्यानगर या शाळेची शैक्षणिक सहलीची एस टी बस अपघात ग्रस्त होऊन पलटी झाली..या एस टी बस मधील १४ ते १५ विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले आहेत.सदर अपघात झाल्याचे समजताच डुंबरवाडी व खामुंडी गावातील नागरिकांनी अपघात ग्रस्त विद्यार्थ्यांना मदत केली. तसेच या अपघाताची माहिती डुंबरवाडीचे पोलिस पाटील किरण भोर यांनी ओतूर पोलीसांना दीली. स्थानिक नागरीकांनी,तरूणानी व पोलिसांनी जखमी विद्यार्थ्यांना रूग्णवाहिकेत बसवून उपचारासाठी रुग्णालयात पाठवले..माणूसीच्या भावणेतून अपघात ग्रस्तांना मदत व नाष्टाशैक्षणिक सहलीच्या एस टी बस ला अपघात झाल्यावर डुंबरवाडी व खांमुडी तील नागरिकांना अपघातग्रस्ताना उपचारासाठी रुग्णालयात तर पाठवले.मात्र या शैक्षणिक सहलीतील इतर विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना धिर देत खामुंडी ग्रामस्थांनी नाष्ट्यासाठी पोहे तर डुंबरवाडी ग्रामस्थांनी चाह व बिस्किटे उपलब्ध करून दिला.सर्व ग्रामस्थांनी केलेल्या या मदतीचे सर्वत्र कौतुक केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.