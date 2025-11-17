Railway Accident : रेल्वे आणि मित्रांचा आवाजच आला नाही आणि घात झाला

मांजरी - रेल्वेच्या धडकेत मृत्यूमुखी पडलेले तिघेही तरूण अपघात होण्यापूर्वी रेल्वे रूळाजवळून चालत होते. त्यांचे दोन्ही मित्र अलिकडील बाजूला पुलावर बसले होते. त्याचवेळी पुण्याच्या दिशेकडून रेल्वे आली. मात्र, त्या तिघांनाही रेल्वेचा ना मित्रांच्या ओरडण्याचा आवाज आला आणि बघता बघता ते रेल्वेच्या जोरदार धडकेत मृत्यूमुखी पडले..मांजरी बुद्रुक येथील रेल्वे स्थानकाजवळील लोहमार्ग परिसरात काल (ता. १६) रात्री पावणे नऊ वाजण्याच्या सुमारास फिरण्यासाठी गेलेल्या तीन तरूणांचा रेल्वेच्या धडकेत जागीच मृत्यू झाला आहे..प्रथमेश नितीन तिंडे (वय १८, काळेपडळ, हडपसर), तन्मय महेंद्र तुपे (वय १८, विशाल कॉलनी, ढेरे बंगला, गोपाळपट्टी), तुषार शिंदे (वय १९, गोपाळपट्टी) अशी अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या तरूणांची नावे आहेत. पोलिसांनी त्यांची आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून वेगवेगळ्या पध्दतीने तपास सुरू केला आहे..अपघातानंतर पहाटे या तरूणांसोबत गेलेल्या दोघा तरूणांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन चौकशी केली. त्यामध्ये अपघातात मृत्यू झालेल्या एका तरूणाचा भाऊही आहे. हे दोघे लोहमार्गाच्या मोरीवरील पुलावर अलिकडील बाजूस बसले होते. तर, मृत्यू झालेले तिघे तरूण पलिकडील बाजूस रूळालगत फिरत होते. दरम्यान, रेल्वे आली असता पुलावरील दोघे त्यांना ओरडून सांगत होते. मात्र, त्या तिघांनाही त्यांचा व रेल्वेचा आवाजच ऐकू आला नाही. आणि रेल्वेच्या जोरदार धडकेत ते उडून मृत्यूमुखी पडले..मृत्यूमुखी पडलेल्या तरूणांपैकी प्रथमेश हा संबळ वादनाचे काम करीत होता. त्याचे वडील प्लॅस्टिकचे टफ विकण्याचे काम करीत आहेत. तर तन्मयचे वडील एका खाजगी रुग्णालयात रुग्णवाहिकेवर काम करीत आहेत. तर प्रथमेश आपल्या आजोबांना कामात मदत करीत होता. तो सध्या काळेपडळ येथे आपल्या कुटुंबात राहत होता. या तिघांनीही आज अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.