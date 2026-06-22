पुणे

मोटारीत बेशुद्ध सापडलेल्या तरुणाचा मृत्यू

मोटारीत बेशुद्ध सापडलेल्या तरुणाचा मृत्यू
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आळंदी, ता. २२ : मरकळ (ता. खेड) येथे शनिवारी (ता. २०) सायंकाळी मोटारीत बेशुद्ध सापडलेल्या ३२ वर्षीय तरुणाचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला. शिवकुमार माधव पांचाळ (रा. कुबेर पार्क, मरकळ) असे मृताचे नाव आहे.
आळंदी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवकुमार पांचाळ हे शनिवारी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास त्यांच्या मोटारीत (एमएच १४ एलबी ४०५५) बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. याबाबत अनिल बबन लोखंडे यांनी माहिती दिली. त्यानंतर शिवकुमार यांचा भाऊ सुदर्शन यांनी त्यांना घरी नेऊन ''११२'' क्रमांकावर पोलिसांशी संपर्क साधला. पोलिसांनी तातडीने पांचाळ यांना आळंदीतील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. या प्रकरणी आळंदी पोलिस ठाण्यात रविवारी (ता. २१) आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

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