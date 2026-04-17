Indapur Accident: इंदापूर तालुक्यात दुर्घटना; टेम्पोच्या धडकेत 20 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, एक गंभीर!

-संतोष आटोळेइंदापूर : निमगाव केतकी (ता. इंदापूर) हद्दीत व्याहाळी रस्त्यावर भरधाव टेम्पोने मोटारसायकलला जोरदार धडक दिल्याने एका तरुणाचा मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. यामध्ये गणेश सतीश बिबे (वय 20, रा.गौतंडी) असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव असून याप्रकरणी चारचाकी वाहनचालकाच्या विरोधात इंदापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत शिवाजी शंकर इवरे (वय 38, रा. गौतंडी, ता. इंदापूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार त्यांचे चुलत मेव्हणे गणेश सतीश बिबे (वय 20, रा. गौतंडी) व त्याचा मित्र ज्ञानदेव अशोक भोंग (वय 28, रा. निमगाव केतकी) हे दोघे 15 एप्रिल रोजी सकाळी दुचाकीवरून व्यहळीकडे जात असताना अशोक लेलंड कंपनीच्या टेम्पो (क्र. एमएच 42 बीयू 1533) चालकाने वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसवून बेदरकारपणे व भरधाव वेगात वाहन चालवून मोटारसायकलला धडक दिली..यामध्ये गणेश बिबे याचा जागीच मृत्यू झाला तर ज्ञानदेव भोंग हा गंभीर जखमी झाला.या प्रकरणी चालक निलेश नंदकुमार तांदळकर (रा. निमगाव केतकी, ता. इंदापूर) याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पुढील तपास पोलीस हवालदार गोरवे करीत आहेत..दरम्यान निमगाव केतकी -लोणी या रस्त्यावर निमगाव केतकी ते कवठीचामळा या एक किलोमीटर अंतरात दोन वर्षात अनेक अपघात झालेत.यात चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. मागील वर्षी येथील ग्रामस्थांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे या एक किलोमीटर अंतरात गतिरोधक बसवण्याची लेखी मागणी केली होती..मात्र या विभागाने या प्रश्नाकडे अद्याप दुर्लक्ष केले असल्याचे माजी उपसरपंच तात्यासाहेब वडापुरे यांनी सांगितले. या निमगाव केतकी- लोणी रस्त्यावर पेट्रोल पंप, करवंदीचामळा, आदलिंगवस्ती, नाव्हमळा रस्ता, कौठळी रस्ता या ठिकाणी तातडीने गतिरोधक बसवावेत अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.